Ein deutscher Automobilzulieferer hat eine Entwicklung vorgestellt, die das Einparken in Zukunft vereinfachen kann.

ZF, ein Automobilzulieferer aus Friedrichshafen, hat ein Vorderachskonzept entwickelt, bei der Lenkwinkel von bis zu 80° erreichet werden.

In Videos zeigt der Hersteller anhand eines umgerüsteten BMW i3, was der vergrößerte Lenkwinkel bewirkt. Vor allem beim Parken in engen Parklücken ist die Vorderachse konventionellen Lenkungen weit überlegen.

Der Wendekreis des Versuchsfahrzeugs mit dem Federbein-Vorderachskonzept Easyturn beträgt gerade mal das 3,5 Fache der Fahrzeugbreite. Selbst auf engen Straßen kann das Fahrzeug aus dem Stand wenden.

Easyturn ließe sich nicht nur in Pkws einbauen auch Lkws würden von dem verkleinerten Wendekreis profitieren.

Allerdings brauchen die Räder mehr Platz in den Radkästen, weshalb die Designs der Fahrzeuge der veränderten Lenkung angepasst werden muss.

