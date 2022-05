Der Bentley Bentayga ist einer der luxuriösesten Crossover auf dem Markt. Ihm fehlte es eigentlich nur an einem: mehr Komfort im Fond. Dafür kommt jetzt eine Version mit langem Radstand und Liegestühlen wie im Flieger.

Er ist spät dran – sehr spät, denn der Bentley Bentayga ist bereits seit 2015 auf dem Markt und an sich stünde langsam die zweite Generation an. Doch da Bentley zur kompletten Elektromarke wird, dürfte die kommende Bentayga-Generation jedoch noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Der Luxus-SUV aus dem britischen Crewe verkauft sich ohnehin prächtiger denn je und war einer der Gründe für das Rekordjahr 2021. Doch immer mehr ehrgeizige Konkurrenten sind in den vergangenen Jahren auf die Straße gerollt und setzen den Bentayga unter Druck. Nicht nur die Premiumkonkurrenz hat mit Modellen wie dem Mercedes-Maybach GLS oder einem BMW X7 nachgelegt, sondern auch der Rolls-Royce Cullinan oder die Nobelversionen aus den USA wie Lincoln Navigator oder Cadillac Escalade zapfen dem Bentley-SUV Kunden ab, denn sie bieten mitunter deutlich mehr Platzangebot im belederten Luxusfond.

Ab in die zweite Reihe 1 von 20 Zurück Weiter Zurück Weiter Bentley Bentayga LWB 2023 Bentley Bentayga LWB 2023 Mehr

Das wird nunmehr vom 5,32 Meter langen Bentley Bentayga gekontert, denn der technisch eng verwandte Bruder von Audi Q8 und Porsche Cayenne ist ab dem vierten Quartal auf Wunsch mit langem Radstand zu bekommen, der deutlich mehr Luxus in die zweite Reihe bringt. Ein um 18 Zentimeter verlängerter Radstand kommt dabei ausschließlich dem Fond zugute. Der Kunde kann nunmehr entscheiden, ob er bei der Variante mit normalem Radstand bleibt oder sich den Bentley Bentayga LWB gönnt, der wahlweise als vier oder 4+1-Sitzer zu bekommen ist. Besonders die viersitzige Variante soll im Fond ein bisher ungeahntes Komfortniveau bieten. Im Relaxmodus neigen sich die klimatisierten Ledersessel um bis zu 40 Grad nach hinten und können wahlweise beheizt oder gekühlt werden und verwöhnen den Fondinsassen zudem noch mit einer Massage.

„Der Bentayga Extended Wheelbase ist unser erstes Fahrzeug, das sich ganz dem Wohlbefinden seiner Insassen widmet. Jeder Bentley bringt Sie mit einem entspannteren Gefühl an Ihr Ziel als zu Beginn Ihrer Reise“, sagt Bentley-CEO Adrian Hallmark, „mit dem Extended Wheelbase konnten wir jedoch noch einen Schritt weiter gehen, indem wir die weltweit ersten Wellness- Technologien in unser konkurrenzloses Innenraumdesign integriert haben. In Kombination mit den unglaublichen Fähigkeiten der Handwerker in unserer klimaneutralen Fabrik in Crewe machen diese Fortschritte den Bentayga Extended Wheelbase zum ultimativen Luxus-SUV, in dem man fahren oder gefahren werden kann.“ Zum Marktstart ist der XL-Bentayga allein als 550 PS starker V8 zu bekommen; jedoch dürften auch die Versionen Bentayga Speed und Plug-in-Hybrid angelegt werden. Der Längenzuwachs soll in Sachen Fahrdynamik durch eine mitlenkende Hinterachse ausgeglichen werden. Zudem reduziert sich der Wendekreis so auf 11,8 Meter. Kein Wunder, dass die Bentley-Verantwortlichen von einem Verkaufsanteil von rund 45 Prozent ausgehen.