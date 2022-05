BMW überarbeitet seinen erfolgreichen Dreier und hat die wichtigste Neuerung vor ein paar Wochen schon vorweggenommen. Doch die reine Elektroversion bleibt China vorbehalten - leider.

Wer in dieser Liga mit einem einer bayrischen Limousine rein elektrisch unterwegs sein will, muss nach wie vor in den BMW i4 und somit die Elektroversion des 4er Gran Coupés steigen. Neu gestaltet wurde durch die Modellpflege des BMW 3ers die Front mit neuer Niere und geänderten LED-Scheinwerfern. Am Heck hat sich beim ab Juli erhältlichen BMW 3er abgesehen von einer neu gestalteten Heckschürze nichts grundlegendes getan. Den größten Schritt macht das Armaturenbrett, denn das von BMW iX und i4 bekannte gekrümmte Doppeldisplay ersetzt nun auch die bekannten Instrumente des bisherigen Modells. Während der Fahrer auf ein 12,3 Zoll großes Display hinter dem Steuer blickt, lassen sich die weiteren Funktionen auf dem 14,9 Zoll großen Multifunktionsdisplay in der Mitte des Armaturenbretts bedienen. Serienmäßig sind nach der Modellpflege Dreizonen- Klimaautomatik, Navigationssystem, abblendbarer Innenspiegel und Parksensoren an Front sowie Heck. Auf Wunsch gibt es verschiedene Funktionen als optionale Fahrerassistenzmodule. Unverändert wird der BMW 3er als Limousine und Kombiversion angeboten. Ab Ende des Jahres ist erstmals auch die Sportversion des BMW M3 als Touring im Angebot.

Elektrischer denn je 1 von 18 Zurück Weiter Zurück Weiter BMW 3er Modellpflege 2023 BMW 3er Modellpflege 2023 Mehr

Das Leistungsspektrum der Vier- und Sechszylindertriebwerke reicht von 110 kW / 150 PS bis 275 kW / 374 PS. Darüber rangieren die M-Modelle. Der Top-Sechszylinder des M 340i und die Dieselversionen sind ab sofort mit einem 48-Volt-Bordnetz mit Boostfunktion ausgestattet, die den Verbrauch weiter reduziere soll. Zudem sind bei allen Dreier-Versionen Achtgangautomatik und mindestens 17 Zoll große Alufelgen Serie. Die Sechszylinder bekommen obligatorisch einen Allradantrieb, der bei verschiedenen Vierzylindermodellen als Diesel und Benziner optional als Sonderausstattung angeboten wird. Das gilt auch für die Plug-in-Versionen, die als 320e und 330e aktuell mit 150 kW / 204 PS / 300 Nm sowie 215 kW / 292 PS / 420 Nm im Programm bleiben. Ihr Verbrauch liegt zwischen 1,3 und 1,8 Litern Super auf 100 Kilometern; die elektrische Reichweite ist mit 59 bis 64 Kilometern jedoch recht überschaubar.

Das Basismodell ist unverändert der BMW 318i, der als 150 PS starke Limousine mindestens 43.900 und als Touring mindestens 45.000 Euro kostet. Darüber rangieren die Varianten BMW 320i, 330i, M 340i sowie 320d, 330d und M 340d – jeweils als Viertürer und als Kombi. Der BMW i3 eDrive 35L bleibt als Langversion dem chinesischen Markt vorbehalten, wo er auch produziert wird. Die 4,87 Meter lange Chinaversion wird von einem Elektromotor angetrieben, der die Hinterachse mit 210 kW / 286 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm versorgt. Aus dem Stand beschleunigt der bayrische Chinese in 6,2 Sekunden auf Tempo 100. Der Verbrauch von sparsamen 14,3 kWh pro 100 Kilometer sorgt dafür, dass die maximale Reichweite mit dem 70,3 kWh-Akkupaket bei über 520 Kilometern liegt. Im Vergleich zu den europäischen und amerikanischen Versionen ist Ladeleistung mit maximal 95 Kilowatt dagegen allerdings sehr überschaubar.