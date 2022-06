Exportschlager

Der Toyota Corolla ist seit Jahrzehnten das meistverkaufte Auto der Welt. Allein in Europa bleibt das Erfolgsmodell aus Japan ein unbedeutender Nebendarsteller im Konzert der Kompaktklasse. Daran dürfte sich auch durch die 2023er-Modellpflege nichts ändern; dabei ist der neue Corolla zeitgemäßer denn je.

Was den Deutschen ihr VW Golf oder einst der Dauerläufer Käfer ist dem Asiaten der Corolla. Seit 1966 wurde der Corolla insgesamt mehr als 50 Millionen Mal verkauft – ein Weltrekord. Wie sein europäisches Gegenüber lebt der Corolla mittlerweile als Modell der abklingenden Verbrenner-Zeit, denn auch Toyota öffnet sich auch über die erfolgreichen Hybridversionen hinaus mehr denn je dem Elektroantrieb. In Europa wird der Corolla als Schrägheckversion und Kombi mit dem Namensannex Touring Sports verkauft. In den USA bereits seit längerem auf dem Markt folgt in diesem Herbst auch in Europa die Einführung der SUV-Variante Corolla Cross. Hier ebenfalls im Programm: die Corolla Limousine.

Für diejenigen, die bei den traditionellen Karosserieformen bleiben wollen, gibt es Anfang 2023 dezente Überarbeitungen an Design und Technik. Ebenso wie seine Toyota-Brüder steht auch der Corolla für den effizienten Hybridantrieb. Eine Plug-in- Variante wird jedoch auch weiterhin nicht angeboten. Der neue Toyota Corolla 1.8 leistet statt der bisherigen 90 kW / 122 PS nunmehr 103 kW / 140 PS und erledigt den Spurt 0 auf Tempo 100 mit 9,2 Sekunden stattliche 1,7 Sekunden schneller als bisher. Der Normverbrauch: 4,4 Liter / 100 Kilometer. Beim stärkeren Corolla 2.0 steigt die Gesamtleistung von 135 kW / 184 PS auf 144 kW / 196 PS und aus dem Stand benötigt der Fronttriebler 7,5 Sekunden auf Tempo 100. Bei 180 km/h wird jedoch abgeriegelt. Mit einem Normverbrauch von 4,6 Litern verbraucht der Hybride der mittlerweile fünften Generation kaum mehr als das Einstiegsmodell. Beide Vierzylinder profitieren von Optimierungen an Verbrenner und Elektromotor, die mehr Drehmoment, mehr elektrische Leistung und so mehr Fahrspaß bieten. Die Leistungssteuereinheit und der Elektromotor wurden überarbeitet, die Lithium-Ionen-Batterie ist kleiner und je nach Antrieb bis zu 18 Kilogramm leichter.

Eine Überarbeitung gab es auch für den Innenraum des Golf-Konkurrenten. Ein 10,5-Zoll-Multimediadisplay in der Mitte des Armaturenbretts bietet eine höhere Auflösung und verfügt über einen entspiegelten Bildschirm. Ab der mittleren Ausstattungsvariante wächst der Bildschirm auf eine Diagonale von 12,3 Zoll. Ab sofort lassen sich neue Funktionen via Over- the-Air-Updates aufspielen. Verbessert wurde auch die Sicherheitsausstattung, denn nach der Modellpflege bietet der Japaner neben Matrix-LED-Scheinwerfern unter anderem erweitere Funktionen bei Fahr- und Parkassistenten. Optimiert wurde insbesondere die Unterstützung zur Kollisionsvermeidung beim Abbiegen an einer Kreuzung, der Lenk-Assistent, der nun entgegenkommende Fahrzeuge erkennt, sowie der Seitenkollisions- und der Kurvenassistent.

Die überarbeitete Version des Toyota Corolla GR Sport verfügt über 18-Zoll-Alufelgen sowie neu gestaltete Stoßfänger und einen Unterfahrschutz. Zudem gibt es geänderte Sportsitze mit geprägtem GR-Logo in der Kopfstütze und das Logo von Gazoo Racing findet sich auch auf dem Startknopf. Marktstart für den neuen Toyota Corolla ist Anfang 2023.