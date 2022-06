Citroen legt mit dem e C4x einen interessanten Mittelklasse-Crossover auf. Leider hat der Kunde beim Antrieb keine Wahl, denn hier gibt es nur die schlappe Einheitslösung von Stellantis und ein schmaler 136-PS-Elektroantrieb muss reichen. Einige internationale Märkte bekommen den C4x auch mit Benzin- oder Dieselmotoren.

Nach dem neuen C5 legt Citroen mit dem C4x einen schicken Mittelklasse-Crossover auf, der mächtig an den jüngst enthüllten Peugeot 408 erinnert und auch die Verwandtschaft zum größeren C5 kaum abstreiten kann. Der neue C4x ist auf den meisten Märkten ausschließlich mit einem Elektroantrieb zu bekommen, der jedoch nur sehr mäßig zu dem elegant-sportlichen Crossover passen will. Denn ein 100 kW / 136 PS / 260 Nm starker Elektromotor an der Vorderachse ist in diesem zunehmend umkämpften Volumensegment allzu wenig des Guten. Citroen bietet seinen neuen Hoffnungsträger nur mit jenem Elektromotor an, der gerade im gesamten Stellantis Konzern die Elektromodelle antreiben muss. Doch was in einem Opel Corsa E oder einem Peugeot E 208 allemal passen mag, ist ein paar Klassen drüber etwas wenig; weil es nicht einmal gegen Aufpreis einen zusätzlichen Antrieb an der Hinterachse gibt, die mehr Traktion, Leistung, Image und einen höheren Verkaufspreis garantieren würde. Auf einigen Märkten in Südeuropa, Asien und Südamerika wird der Citroen C4x auch mit bekannten Benzin- und Dieselmotoren aus dem Konzernregal angeboten und der Stecker bleibt hier außen vor. Diese sind dann auch deutlich schneller als die abgeregelten 150 km/h Höchstgeschwindigkeit der Elektroversion, die über einen 50-kWh-Akku im Unterboden verfügt.

Gleich-Strom 1 von 19 Zurück Weiter Zurück Weiter Citroen e C4x Citroen e C4x Mehr

Auch sonst ist das sehenswerte Design die starke Seite des 4,60 Meter langen Citroen e C4x, denn eine Reichweite von 360 Kilometern und eine maximale Ladeleistung von schlappen 100 Kilowatt ist allzu wenig, wenn man einmal auf große Fahrt werden will oder der nächste Winter an die Tür klopft, um einem die Kilometer zu rauben. Bleibt abzuwarten, ob hier zeitnah nachgelegt wird, denn die internationale Konkurrenz bietet in dieser Liga längst bis über 500 Kilometer Reichweite, wahlweise Allradantriebe oder Motorleistungen bis weit über 300 PS. Vincent Cobée, CEO von Citroen: „Viele Kunden haben uns gesagt, dass sie sich eine bezahlbare, verantwortungsbewusste und elegante Alternative zu den vielen Fließheck- und SUV- Angeboten in der Kompaktklasse wünschen, und dies ist unsere beste Interpretation dieses Bedürfnisses.“

Innen gibt es Dank der variablen CMP-Plattform Platz für bis zu fünf Personen, einen 510 Litern großen Laderaum, der sich durch Umklappen der getrennt umlegbaren Rücksitze, vergrößern lässt. Leider bleibt aufgrund des Akkupaketes eine schmerzhafte Stufe im Laderaum, der eine ebene Fläche verhindert. Unter dem Kofferraumboden ist Platz für den Transport zusätzlicher Gegenstände und die Unterbringung der Ladekabel. Das Armaturenbrett kennt man bereits vom großen Bruder Citroen C5. Hier bieter der C4x animierte Instrumente, einige Direktwahlknöpfe und einen flachen Zehn-Zoll-Bildschirm für Navigation, Soundsystem und die meisten Fahrzeugfunktionen. Vorne wie hinten bietet der Crossover eine wärmende Sitzheizung, während die vorderen Stühle mit einer Massageoption besonders bequem gemacht werden. 16 offene und geschlossene Fächer mit einem Volumen von fast 40 Litern erhöhen den Innenkomfort weiterhin, während verschiedene Assistenzsysteme den Fahrer im Alltag unterstützen. Der Preis für den Citroen e C4x steht aktuell noch nicht fest; Marktstart ist Anfang kommenden Jahres.