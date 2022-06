Gründerstimmung

Peugeot legt mit dem 408 ein komplett neues Fahrzeug auf, das eine Mittelklassemischung aus Coupé und Crossover darstellt. Insbesondere die beiden Hybridversionen sollen neue Kunden zu der französischen Marke mit dem Löwen locken.

Bisher war der Peugeot 408 die Limousinenversion des Kompaktklassemodells 308, der speziell auf Märkten in Südamerika, Russland oder China angeboten wurde. Der neue Peugeot 408 hat mit den bisherigen zwei Modellvarianten auf Basis von 307 / 308 nichts mehr gemein. Ab sofort klopft der 4,69 Meter lange Franzose als Symbiose aus Coupé und SUV an die Tür zur oberen Mittelklasse. Markant sind dabei nicht nur die selbstbewusste Front mit markigem Kühlergrill, LED-Augen und den polarisierenden Stoßzähnen, sondern auch die sanft auslaufende Dachlinie und die muskulösen Hinterläufe.

Gerade die kraftvollen hinteren Kotflügel deuten auf eine leistungsstarke Version mit Hinterrad- oder Allradantrieb hin, doch gerade hier hat der Peugeot 408 nichts zu bieten, denn für den Antrieb sorgen bekannte Aggregate aus dem Konzernregal. Die schwächere Version ist ein 1,6 Liter großer Vierzylinder-Turbobenziner, der durch einen zusätzlichen Elektromotor an der Vorderachse 132 kW / 180 PS leistet. Die stärkere Version mit ähnlichem Antriebspaket verzichtet ebenfalls auf einen Allradantrieb und leistet immerhin 165 kW / 225 PS. Die Lithium-Ionen-Batterie der beiden Plug-In-Hybriden hat eine Kapazität von 12,4 kWh und eine Leistung von 102 Kilowatt, sodass Strecken von mehr als 60 Kilometern rein elektrisch zurückgelegt werden können. Serienmäßig gibt es jedoch nur ein einphasiges Ladegerät mit 3,7 kW; auf Wunsch bietet Peugeot ein 7,4-kW- Ladegerät an, das den Peugeot 408 in knapp zwei Stunden wieder erstarken lässt. Etwas überraschend für diese Klasse gibt es zudem einen 1,2 Liter großen Turbovierzylinder, der gerade einmal überschaubare 96 kW / 130 PS leistet. Wie die beiden Hybridtriebwerke ist der Peugeot 408 als Verbrenner obligatorisch mit einem Achtgang-Automatikgetriebe ausgestattet. Marktstart für das neue SUV-Coupé ist Anfang kommenden Jahres, wobei eine vollelektrische Version noch im kommenden Jahr nachgelegt werden soll. Die Fertigung erfolgt für den europäischen Markt im Werk Mulhouse und für China in Chengdu.

„Wir bei Peugeot glauben, dass das Leben besser wird, wenn man ihm etwas Tempo verleiht. Mit seinem einzigartigen Look, der innovativen Fastback-Silhouette und seiner Eleganz ist der neue Peugeot 408 Ausdruck der Markenphilosophie und des Erfindungsreichtums von Peugeit“, so Marken-CEO Linda Jackson, „der neue Peugeot 408 ist in jeder Hinsicht unerwartet und wurde für Autoliebhaber konzipiert, die sich vom Traditionellen lösen und verantwortungsbewussten Fahrspaß suchen.“

Dank des Radstandes von 2,79 Metern verspricht Peugeot ein besonders reisetaugliches Platzangebot im Fond. Wer die geteilt umklappbare Rückbank umlegt, vergrößert den Laderaum von 536 auf bis zu 1.611 Liter und kann, wenn nötig, Gegenstände bis zu einer Länge von 1,89 Meter durchladen. Serienmäßig gibt es eine elektrische Heckklappe und bis zu 20 Zoll große Alufelgen. Innen blicken die Insassen auf das bekannt kleine Peugeot-Lenkrad mit darüberliegenden Instrumenten sowie einen zentralen Touchbildschirm für die Bedienung der verschiedenen Fahrzeugfunktionen. Die Sitze lassen sich auf Wunsch klimatisieren und mit einer Massagefunktion versehen. Die Aufenthaltsqualität im Innern soll zudem über Doppelglas in den vorderen Seitenscheiben sowie dickerem Glas an Front- und Heckscheibe gesteigert werden. Für Sicherheit an Bord des Peugeot 408 sorgen neben sechs Kameras und neun Radargeräte insgesamt 30 Fahrerassistenzsysteme wie Fernlicht, Spurhalte- und Totwinkelassistent, Nachtsichtgerät oder Rückfahrwarner.