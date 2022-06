Massenware

Auch wenn es so scheint, als dass sich Mercedes ebenso wie viele andere Marken allein auf Elektroautos konzentriere, gibt es noch Verbrenner. Wichtiger denn je ist dabei der Mercedes GLC, denn der meistverkaufte Stern wird komplett neu aufgelegt – mit und ohne Stecker.

Leicht wird der Start der neuen Generation nicht, denn Mercedes konzentriert sich in der Außendarstellung weitgehend auf seine rein elektrische EQ-Familie. Doch das Geld müssen derzeit noch ganz andere Modelle verdienen; allen voran der Mittelklasse- Crossover GLC. Er löste vor Jahren Modelle wie die C- oder E-Klasse längst in der hauseigenen Verkaufsstatistik ab und hat sich zum meistverkauften Sternengefährt emporgearbeitet. Der neue Mercedes GLC ist trotz kompletter Neuentwicklung weitgehend der Alte. Gefällige Formen, bekannte Proportionen und dazu jede Menge Technik aus der jüngst gestarteten neuen C-Klasse. Diese Verwandtschaft zur C-Klasse ist dem Crossover nicht nur an Front und Heck, sondern speziell auch im Innenraum anzusehen: edle Materialien, große Bildschirme und weniger Knöpfe denn je. Wenn schon keine reine Elektroversion, dann wenigstens elektrifiziert. Wie schon beim Schwestermodell der Mercedes C-Klasse wurden Sechs- und Achtzylinder komplett aus dem Antriebsportfolio gestrichen, denn sowohl Diesel als auch Benziner verfügen allein über vier Brennkammern mit zwei Litern Hubraum. Das wird auch die AMG-Varianten betreffen, die ab 2023 nachgelegt werden.

Neben vier Mild-Hybridsystemen stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit des neuen Mercedes GLC die drei Plug-in-Varianten, die bis zu 280 kW / 381 PS / 750 Nm stark sind und elektrische Reichweiten von bis zu 100 Kilometern ermöglichen sollen. So kommt für viele Kunden im Alltag durchaus das gewünschte Elektrogefühl auf, ohne in einem echten Elektroauto wie dem Mercedes EQC zu sitzen. „Der neue GLC bringt alle Eigenschaften mit, die einen Mercedes-Benz SUV ausmachen: kompromisslose Fahrsicherheit auf der Straße, überragende Fahrdynamik und souveränes Fahrverhalten im Gelände“, charakterisiert Jörg Bartels, Leiter Integration Gesamtfahrzeug, „durch den hohen Fahrkomfort und die überzeugende Gesamtakustik ist der GLC ein toller Langstreckenbegleiter und macht einfach Spaß. Für SUV-spezifische Anwendungsfälle sorgen wir unter anderem mit der transparenten Motorhaube für den Durchblick im Gelände – eine klasse Innovation.“

Mit einer Länge von 4,72 Metern leicht gewachsen und etwas niedriger geworden, will der Allrad-SUV aus Schwaben insbesondere in Sachen Variabilität und Reisekomfort neue Marken in dem höchst umkämpften Segment setzen. So sorgt der cW-Wert nicht nur für einen sparsamen Verbrauch, sondern auch möglichst geringe Windgeräusche. Auf Wunsch gibt es ab sofort nicht nur eine besonders komfortable Luftfederung, sondern auch eine Hinterachslenkung, die für mehr Agilität sorgt und den Wendekreis um 90 Zentimeter auf 10,90 Meter reduziert. Neu ist das variable GLC-Fahrwerk mit Vierlenkerachse vorn und Raumlenkerachse hinten. Produziert wird der Mittelklasse-Crossover in den Werken Sindelfingen, Bremen und Peking.

Bedienung, Instrumente und Fahrerassistenzsysteme kennt man bereits aus der aktuellen Mercedes C-Klasse. Das Platzangebot ist im Vergleich zum Vorgänger gerade im Fond leicht gewachsen, während das Ladevolumen um 50 auf insgesamt 600 Liter stieg. Wer die geteilte Rückbank umklappt, kann bis zu 1.640 Liter nutzen. Gerade das Leergewicht der Plug-in-Versionen ist mit rund 2,4 Tonnen allerdings stattlich.

Zum Marktstart ist der Mercedes als GLC 200 (150 kW / 204 PS), GLC 300 (190 kW / 258 PS) und GLC 220d (145 kW / 197 PS) sowie in drei Plug-in-Hybridvarianten im Angebot. Etwas überraschend hält Mercedes mit dem GLC 300de an der Kombination aus Diesel und Elektromotor mit nunmehr 145 kW / 200 PS / 440 Nm fest. Deutlich interessanter dürften für die meisten Interessenten die Benzinerversionen GLC 300e und GLC 400e mit 230 kW / 313 PS / 550 Nm sowie 280 kW / 381 PS / 650 Nm sein. Hier wird der zwei Liter große Vierzylinderturbo von einem Elektromotor mit 100 kW / 136 PS unterstützt, der für zusätzlichen Schub sorgt und den Normverbrauch auf unter einen Litern Benzin auf 100 Kilometern senkt. Der Elektromotor, im Getriebetunnel unsichtbar verbaut, wird von einem 31,2 kWh großen Batteriepaket mit Energie versorgt. Die Höchstgeschwindigkeiten liegen je nach Motorvariante zwischen 220 und 240 km/h. Der neue Mercedes GLC kann wenn gewünscht Anhänger mit mindestens 2.400 Kilogramm ziehen und es gibt nicht nur einen Anhänger-Rangierassistenten, sondern auch einen Routenplaner für den perfekten Hängerbetrieb. Serienmäßig bieten alle Versionen Neungang-Automatik und Allradantrieb.