Der Fiat 500e ist nicht nur in Deutschland längst das meistverkaufte Elektroauto. Jetzt bekommt der elektrische Bestseller aus Italien ein neues Topmodell – den sportlichen Abarth 500e.

Der Fiat 500e sieht nicht nur klasse aus, er ist mit seinem Elektroantrieb auch der ideale Flitzer für die Innenstadt. Jetzt wird der Stachel des Skorpions gespitzt und Stellantis legt eine Abarth-Version nach – genauso sehenswert wie der 500e – doch um einiges sportlicher. Denn sein Elektromotor an der Vorderachse leistet kraftvolle 115 kW / 155 PS / 235 Nm maximales Drehmoment und beschleunigt damit noch bissiger als die bekannt sportlichen Abarth-Versionen mit ihren allzu brummig bollernden Verbrennern. Aus dem Stand geht es in sieben Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 km/h. „Tatsächlich wollen wir mit jeder bei Abarth vorgenommenen Änderung die beste Fahrleistung erreichen. Genau so hat es unser Gründer Carlo Abarth immer gemacht. Unter diesem Gesichtspunkt hat sich also nichts geändert: Es geht um bessere Beschleunigung, um optimaleres Handling und um mehr Spaß. Dann ist da noch die legendäre Signatur von Abarth – sein Sound“, sagt Olivier Francois, CEO von Fiat und Abarth.

Den Stachel gespitzt 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Abarth 500e Abarth 500e Mehr

Optisch unterscheidet sich der Abarth 500e durch eine geänderte Frontstoßstange, modifizierte Seitenschürzen, Heckdiffusoreinsatz, sowie spezielle Leichtmetallräder und Spiegelkappen von seinem zahmeren Bruder. Die Abarth-500er- Verbrenner-Modelle machen nicht zuletzt durch ihren bullig-sonoren Klang auf sich aufmerksam. Das soll auch der rein elektrische Abarth 500e durch einen speziellen Soundgenerator bieten. Wer diesen nicht will, kann ihn deaktivieren. Trotz sportlicher Fahrleistungen hat sich der kraftvollste aller 500er in einer Disziplin leider nicht verbessert. Wie schon der Fiat 500e bietet auch der Abarth 500e mit einer maximalen Ladegeschwindigkeit von gerade einmal 85 Kilowatt eine müde Vorstellung für ein Fahrzeug des Jahres 2023. Seine elektrische Reichweite mit der 42-kWh-Batterie im Unterboden liegt bei überschaubaren 250 Kilometern. Für die meisten Kunden dürfte das jedoch reichen. Der Normverbrauch liegt bei 18,0 kWh auf 100 Kilometern.

Der Fahrer kann im Abarth 500e zwischen den drei Fahrmodi Turismo, Scorpion Street und Scorpion Track unterscheiden. In den ersten beiden Fahrstufen kann der kleine Norditaliener zudem im Ein-Pedal-Modus mit maximaler Rekuperation bewegt werden. Wer besonders schnell ist, kann sich eines der insgesamt 1949 Fahrzeuge der Edition Abarth 500e Scorpionissima sichern. Hierbei handelt es sich um eine besonders exklusive, voll ausgestattete Launch Edition vom ersten elektrische Abarth. Das Fahrzeug ist sowohl als Limousine als auch als Cabrio-Version erhältlich und wird in den beiden Lackierungen Acid Green oder Poison Blue ausgeliefert. Unter anderem gibt es 18-Zoll-Alufelgen, Navigation- / Soundsystem, beheizte Alcantara-Sportsitze, digitale Instrumente sowie schlüssellosen Zugang und verschiedene Sicherheitssysteme.