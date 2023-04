Süffiger Nachbrenner

Gerade erst hat BMW seinen neuen Power-SUV XM herausgebracht, da legen die Bayern mit einer noch potenteren Sportvariante nach. Die Bezeichnung XM Red Label dürfte jedoch dabei so machen Kunden überraschen. Nicht nur, weil der XM RL der stärkste Serien-BMW aller Zeiten ist und über einen Dünenmodus verfügt.

Es ist nicht so, dass bei BMW oder der noch sportlichen M GmbH im Norden der bayrischen Landeshauptstadt nicht genügend Bezeichnungen existieren würden, einer noch schärferen Sportversion entsprechenden Ausdruck zu verleihen, um die Kunden zu beeindrucken. Bei anderen Sportmodellen wie M3, M5 oder M8 gab es hier zum Beispiel Namenszusätze wie CS, Performance oder Competition. Beim neuen BMW XM musste scheinbar ein alkoholisches Abendgetränk als Namenspatron dienen, denn das neue Topmodell des Power-SUV aus Spartanburg / South Carolina mutet mit dem Annex „Red Label“ wie ein edler Whiskey an, der an der Bar seine wohl betuchten Abnehmer findet.

Erstmals offiziell vorgestellt wird das exklusive Topmodell auf der Auto China Mitte kommender Woche in Shanghai. Optisch nochmals nachgeschärft, um den mächtigen Allrad-Boliden nochmals kraftvoller und polarisierender darzustellen als ohnehin schon, gibt es eine rote Einfassung für die gewaltige Doppelniere und weitere rote Designdetails an dem mindestens 203.000 Euro teuren Luxusmodell, das ab September zu den Kunden rollt. Neben der leicht nachgeschärften Optik bekommt der verwöhnte SUV-Kunde einen nennenswerten Leistungsnachschlag des doppelt aufgeladenen 4,4-Liter-V8 mit Elektrounterstützung auf 550 kW / 748 PS und ein maximales Drehmoment von gewaltigen 1.000 Nm; das sind 95 PS und 200 Nm mehr als beim alles andere als schwächlichen Standard-XM. Aus dem Stand geht es für den mehr als 2,5 Tonnen schweren Allradkoloss in 3,8 Sekunden auf Tempo 100 und auf besonderen Wunsch wird erst bei 290 km/h elektronisch abgeriegelt.

Der Normverbrauch: 1,6 Liter auf 100 Kilometern bei vollgeladenem 25,7-kW-Akkupaket oder 33 kWh. Rein elektrisch sind so bis zu 80 Kilometern drin. In knapp mehr als vier Stunden erstarkt das Akkupaket im Unterboden Dank einer Ladeleistung von 7,4 kW. Die Kraft der beiden Motoren wird per Allradantrieb auf die Fahrbahn gebannt. Das System ist wie bei BMW M3/M4 und M5 hinterradbetonte ausgelegt. Dabei gibt es speziell für die Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder anderen Sandkastenfans einen besonderen Dünenmodus, während sich die Insassen in edlen Ledersitzen räkeln und auf gestochen scharfe Displays blicken. Was man mehr, als da noch einen Red Label genießen?