Das große E

Der Honda e hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Jetzt legt der asiatische Autobauer mit dem e:Ny1: nach. Das batterieelektrische SUV ist für das B-Segment konzipiert, kommt mit einer Batterieladung bis zu 412 Kilometer weit und nimmt Konkurrenten wie den Opel Mokka Electric ins Visier.

Mit dem Honda e ist dem asiatischen Autobauer ein Sympathie-Coup gelungen. Allerdings liegt der schon vier Jahre zurück und wenn man das ehrgeizige Ziel von 30 elektrifizierten Modellen, die bis 2030 auf den Markt kommen sollen, erreichen will, müssen bald neue Fahrzeuge zum Händler rollen. Ein wichtiges Element der Elektro- Offensive ist der Honda e:Ny1:, ein batterieelektrisches SUV, das so etwas wie der große Bruder des Honda e ist und genau den Nerv der Zeit trifft. Allerdings ist das B-Segment bei den E-Crossovern hart umkämpft.

Das wissen auch die Honda-Strategen, deswegen unterscheidet sich die Optik des Stelzen-Stromers auch deutlich von der des Kindchenschema-Flitzers Honda e. Statt Kulleraugen blitzen schmale LED-Leuchtschlitze angriffslustig in die Landschaft. Das Design des E-Crossovers verzichtet außerdem auf den übermäßigen Einsatz von Kanten sowie Sicken und setzt stattdessen auf große Flächen. Das resultiert in einer angenehmen optischen Schlichtheit, die man bei Honda nicht immer findet. Als Beispiel sei nur der Optik-Krawallsportler Civic Type R genannt, zu dem aber der extrovertierte Auftritt passt. Neu sind auch die weißen Honda-Embleme, die ab sofort alle E-Mobile zieren werden.

Anders als der Honda e ist der e:Ny1: nicht als Stadtmobil konzipiert. Die 68,8-Kilowattstundenbatterie ermöglicht eine maximale Reichweite von 412 Kilometern nach dem WLTP-Zyklus. Dazu trägt auch der nach aerodynamisch Aspekten gestaltete Unterboden bei. Zum Vergleich: Beim Honda e sind es 222 Kilometer (WLTP). An einer Gleichstrom-Schnellladesäule sind die Energiespeicher innerhalb von 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt.

Für den Vortrieb sorgt eine leichte und kompakte Antriebseinheit, bestehend aus Elektromotor und Getriebe. Die E-Maschine leistet 150 kW / 204 PS und generiert ein maximales Drehmoment von 310 Newtonmetern. Damit reißt der Honda e:Ny1: keine Bäume aus, aber die Leistung ist passt in das Segment und reicht locker aus, um flott unterwegs zu sein.

Im Innenraum sticht das große 15,1 Zoll-Display ins Auge, das als Kommandozentrale für das Infotainment dient. Also setzen auch die Japaner vornehmlich auf die Bedienung per Touchscreen. Dennoch finden sich auf und an der Mittelkonsole Tasten für eine konventionelle Bedienung. Auch eine Schale für das induktive Laden findet sich. Außerdem fallen die vielen Ablagemöglichkeiten und das großzügige Platzangebot auf, das auf die Plattform des e:Ny1: zurückzuführen und typisch für Elektromobile ist.

Die Basis für das Elektro-SUV ist die neue e:N Architecture F. Diese Plattform ist speziell für Frontmotor- Modelle entwickelt und zeichnet sich durch eine hohe Torsionssteifigkeit aus, die durch den Einsatz von hochfestem Stahl erreicht wird. Laut Honda sollen rund 47 Prozent des Chassis aus diesem besonders rigiden Metall bestehen.