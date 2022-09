Mit Jeep steigt der nächste Autobauer in den kommenden Jahren komplett auf Elektromodelle um – zumindest in Europa. Bis 2023 wird das aktuelle Portfolio umgekrempelt. Bestes Beispiel ist der neue Jeep Avenger als Einstiegsmodell mit Ladestecker.

Der Avenger ist der erste Crossover, der für Jeep das Elektrozeitalter in Europa einläuten soll. Bis Ende des Jahrzehnts will der amerikanische Autobauer diesseits des Atlantiks komplett elektrisch werden will. In der gleichen Zeit soll der Anteil der Elektromodelle auf dem Heimatmarkt zumindest 50 Prozent betragen. „Aufgrund des Erfolges unseres elektrifizierten 4xe- Portfolios in Nordamerika und Europa entwickeln wir die bisher leistungsfähigsten und nachhaltigsten Jeep-SUVs für unseren Weg zur führenden emissionsfreien SUV-Marke der Welt", so Jeep-CEO Christian Meunier, dies ist eine vorausschauende Strategie, die dazu beiträgt, dass Millionen von Jeep-Fans auf der ganzen Welt auch in Zukunft einen Planeten haben, den sie erkunden, umarmen und schützen können.“

Elektrisch ins Gehölz 1 von 13 Zurück Weiter Zurück Weiter Jeep Recon 2024 Jeep Recon 2024 Mehr

Neben dem neuen Avenger zeigt Jeep mit den beiden Modellen Recon und Wagoneer S zwei weitere, elektrisch angetriebene Fahrzeuge, die speziell in den USA das Rückgrat der zukünftigen Palette bilden sollen. Aufbauend auf dem Erfolg des Jeep Wrangler 4xe, dem meistverkauften Plug-in-Hybridfahrzeug in den Vereinigten Staaten und dem kürzlich vorgestellten Grand Cherokee 4xe, setzt die Offroadmarke aus dem Stellantis Konzern nahezu komplett auf Elektromobilität. Jim Morrison, Leiter der Marke Jeep in Nordamerika: „Bis Ende 2025 wird unsere gesamte Produktpalette elektrifiziert sein, einschließlich vier vollelektrischer Fahrzeuge, die im Herzen des Marktes konkurrieren." Dieser Elektrifizierungsplan wird auch die Wagoneer-Familie am oberen Ende des Portfolios erweitern. So soll der rein elektrisch angetriebener Wagoneer S in der oberen Mittelklasse antreten, während die Wagoneer-Modelle in der Oberklasse mit Plug-in-Antrieben ausgestattet sein werden, die eine kombinierte Reichweite von 800 Kilometern ermöglichen sollen. Der neue Jeep Wagoneer S leistet in seiner Topversion 441 kW / 600 PS und bietet eine elektrische Reichweite von 650 Kilometern.

Eines der ersten Elektromodelle für Nordamerika ist das Offroad-Modell des Jeep Recon, der mit elektrischen Differenzialsperren, Unterfahrschutz und Stollenreifen echte Geländetauglichkeit bietet und mit Powertop, sowie abnehmbaren Türen und Glasscheiben auf den Spuren des urwüchsigen Wrangler kraxelt. „Der neue, vollelektrische Jeep Recon ist in der Lage, den mächtigen Rubicon Trail, eine der anspruchsvollsten Offroad-Strecken in den USA, zu überqueren und am Ende des Trails mit genügend Reichweite anzukommen, um zurück in die Stadt zu fahren und wieder aufzuladen", unterstreicht Christian Meunier. Marktstart ist für 2024 geplant. Der kompakte Jeep Avenger, der in Europa und anderen Märkten wie Japan und Südkorea eingeführt werden soll, wird unterhalb des Renegade positioniert und im Stellantis-Werk in Tychy / Polen produziert. Seine Reichweite soll mit einer Akkuladung bei 400 Kilometern liegen.