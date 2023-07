Kantig wird kultig

Lexus bringt zunächst in den USA seinen neuen GX auf den Markt. Der neue Luxus-Crossover bringt auf den Spuren von Range Rover Sport und Jeep Grand Cherokee eine völlig neue Designsprache mit. So kantig war noch keine vor ihm – das wird Kult.

Nur wenige Segmente in den USA sind derart umkämpft wie die Luxusgeländewagen. Platzhirsch auf der Pferdekoppel ist seit Jahrzehnten der erst jüngst neu aufgelegte Range Rover und sein kleinerer Bruder Range Rover Sport. Doch auch Cadillac, BMW, Mercedes oder Toyota wollen in dem ebenso image- wie ertragreichen Segment eine große Rolle spielen. Gerade Lexus hat sich mit seinem neuem Edelmodell GX 550 viel vorgenommen. In Europa ist der GX weitgehend unbekannt, in den Vereinigten Staaten dagegen eine feste Größe, wenn es um Alternativen zu Range Rover Sport, Cadillac Escalade oder Mercedes GLE / GLE geht.

Die neue Generation ist kantig und kastig wie nie zuvor; erinnert dabei gerade in der Breite deutlich gewachsen sogar fast an ein Modell aus dem Lego-Baukasten. „Seit mehr als zwei Jahrzehnten überbrückt der GX die Kluft zwischen legendärer Geländegängigkeit und luxuriösem Alltagsverkehr", sagt Dejuan Ross, General Manager der Lexus Division, „der GX ist ein entscheidender Baustein in der Entwicklung des nächsten Kapitels für Lexus, und mit neuen Antrieben, einer beeindruckenden Vielzahl von Premium- Features und der brandneuen Overtrail-Klasse bietet der GX 2024 für jeden etwas.“ Im Unterschied zu seinen seit dem Jahre 2002 angebotenen Vorgängern ist der neue GX nicht nur rauher, wilder und mit mehr Charakter unterwegs, sondern wird erstmals in sechs Ausstattungsvarianten angeboten. Neben den bekannten Versionen Premium / Premium Plus und Luxury / Luxury Plus gibt es erstmal in Anlehnung an die beliebten Jeep-Modelle Grand Cherokee und Grand Wagoneer das neue Doppelpack aus Overtrail und Overtrail Plus.

Technisch basiert der 5,00 Meter lange Lexus GX auf der GA-F-Plattform, die beim LX 600 der aktuellen Generation eingeführt wurde. Dieser ebenso stabile wie leichte Leiterrahmen erhöht die Steifigkeit der Karosserie und soll so das Fahrverhalten auf der Straße verbessern. Eine neu entwickelte Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung in Verbindung mit einer Mehrlenker-Hinterachse soll auf festem Untergrund sowie im unwegsamen Gelände für souveränes Fahrverhalten sorgen. Dabei passen sich die variablen Dämpfer dem wechselnden Untergrund an. Auf Wunsch gibt es bei den neuen Overtrail-Modellen 18-Zoll-Felgen mit mächtigen 33-Zoll-Reifen; sonst rollt der GX 550 auf 22-Zöllern. Unverändert gibt es einen obligatorischen Allradantrieb mit sperrbarem Torsen-Differenzial und einem zusätzlichen elektronisches Sperrdifferenzial an der Hinterachse. Wenn es im Gelände besonders anspruchsvoll wird, helfen neben der Zehngang-Automatik und verschiedenen Fahrprogrammen die zuschaltbare Untersetzung.

Angetrieben wird der Lexus GX trotz der starken Konkurrenz zunächst nur von einem 3,4 Liter großen Turbo-Sechszylinder mit vergleichsweise überschaubaren 257 kW / 349 PS und 650 Nm. Zu einem späteren Zeitpunkt will Toyota eine leistungsstarke Hybridversion nachlegen, die angesichts von hohem Leergewicht und starker Konkurrenz mit Leistungen von weit über 500 PS auch ratsam erscheint. Die Zuglast des Lexus GX ist mit 3,5 Tonnen jedoch auf dem Niveau der Wettbewerber.

Im Innern gibt es trotz des kleinen Radstandes von 2,84 Metern viel Platz für bis zu sieben Insassen. Neben den 12,3 Zoll großen Digitaldisplay mit Instrumenten blickt der Fahrer auf ein Head-Up-Display und kann die verschiedenen Fahrzeugfunktionen über einen 14 Zoll großen Touch Screen und entsprechende Taster auf Armaturenbrett und Mittelkonsole bedienen. Der Kunde hat zudem die Wahl, ob er in der zweiten Reihe besonders bequeme Einzelsitze oder eine Rückbank für die drei Personen möchte, die sich im Verhältnis 60:40 nach vorne umklappen lässt. Zudem bietet der GX zwei weitere Sitze in der dritten Reihe. Für Komfort an Bord sorgen elektrische und klimatisierte Ledersitze vorn, Sitzheizung im Fond und bis zu sechs beleuchtete USB-Ports in allen drei Sitzreihen für verschiedene Kleingeräte. Noch größer ist nur die Zahl der Becherhalter im neuen Lexus GX: es sind zwölf. Und wem das normale Boxensystem mit seinen zehn Boxen nicht reicht, kann sich für das edle Mark-Levinson-System und 21 Lautsprecher entscheiden. Ein Marktstart in Europa ist erst einmal nicht geplant.