Strom auf der Heckklappe

In den USA ist mit dem Ford F-150 Lightning der meistverkaufte Pick-Up aller Zeiten seit knapp einem Jahr auch als Elektroversion zu bekommen. Nun rollt mit dem Maxus T90 EV auch in Europa der erste Pick-Up mit Stecker auf den Markt.

Maxus dürfte den meisten Autofahrern kaum ein Name sein. Der chinesische Nutzfahrzeughersteller gehört zum mächtigen SAIC- Konzern und verkauft seit längerem auch in Europa Pick-Ups und Elektro-Transporter wie den eDeliver 3 oder den eDeliver 9 - vorrangig für Gewerbetreibende. Jetzt kommt mit dem T90 das erste Fahrzeug mit offener Ladefläche auch zu uns. Etwas überraschend ist dabei weniger der Lithium-Eisen-Phosphat-Akku mit einer Kapazität von 89 kWh aus dem eDeliver 9, sondern dass der elektrische Maxus T90 zumindest zunächst nur über einen Hinterradantrieb verfügt. Eine Allradvariante soll im kommenden Jahr folgen. An der Hinterachse werkelt ein 133 kW / 177 PS starker Elektromotor, der eine maximale Reichweite von 330 Kilometern realisieren soll. Der Fahrer kann dabei zwischen drei verschiedenen Fahrmodi (Normal, Sport, Eco) wechseln.

An einer DC-Schnellladestation wird das Batteriepaket im Unterboden in rund 45 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen. Alternativ lässt sich der 5,37 Meter lange Pick-Up an der Wallbox im Betrieb anschließen und dreiphasig laden. Der mindestens 54.990 Euro teure Maxus T90 EV bietet mit seiner Doppelkabine Platz für fünf Personen oder entsprechendes Gepäck. Auf der 1,49 Meter langen und 1,51 Meter breiten Ladefläche lassen sich auch größere Gegenstände ohne Probleme transportieren. Wenn die Nutzlast von 925 Kilogramm nicht reicht, bietet der T90 EV eine Zuglast von allerdings rechts schmalen 1.000 Kilogramm. „Der neue Maxus T90 EV beweist, dass sich hohe Nutzlast und alternative Antriebe keineswegs ausschließen. Mit dem ersten batterieelektrischen Pick-Up Europas gehen wir voran und mischen das Fahrzeugsegment neu auf. Damit legen wir auch den Grundstein für das weitere Wachstum unserer Marke in Deutschland und Europa“, sagt Karsten Dornheim, Brand Manager Maxus.

Serienmäßig bietet der T90 EV unter anderem 17-Zoll-Alufelgen, Trittleisten, Einparkhilfe / Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer und einen Ladeflächenschutz, der die Pritsche vor Schäden bewahrt. Innen gibt es einen 10,25-Zoll-Touch-Screen, Bluetooth und Apple Carplay. Wer sich für die neutrale weiß Lackierung nicht begeistern, kann, kann den Maxus T90 EV gegen 650 Euro Aufpreis auch in blauem, schwarzen oder grauem Metalliclack bekommen. Weitere Extras? Fehlanzeige. Neben einer fünfjährigen Fahrzeuggarantie bis 100.000 Kilometer gibt die chinesische Nutzfahrzeugmarke bis zu acht Jahre sowie 160.000 Kilometer auf das Akkupaket.