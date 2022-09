Der China-Golf

Der chinesische Autohersteller MG meint es mit dem Ausbau seines Produktportfolios in Europa mehr als ernst. Als nächstes soll der MG 4 Electric Kompaktmodelle wie den VW ID 3, einen Cupra Born oder den kommenden Opel Astra-e angreifen.

Wahlweise ist der 4,29 Meter lange MG4 mit einer gerade einmal elf Zentimeter hohen Flachbodenbatterie ausgestattet, die über eine Kapazität von 51 oder 64 kWh verfügt, was eine Reichweite von 350 bis 450 Kilometern ohne Nachladung ermöglichen soll. Innen gibt es durch das flache Batteriepaket im Unterboden und den Hinterradantrieb viel Platz für bis zu fünf Passagiere und eine ausgeglichene Gewichtsverteilung von 50:50. Mittelfristig soll es jedoch nicht bei dem 125 kW / 170 PS sowie 150 kW / 204 PS starken Heckantrieb bleiben und der MG4 bekommt weitere Leistungsstufen sowie einen optionalen Allradantrieb, der den meisten Wettbewerber vorbehalten bleibt. Der MG4 Electric beschleunigt in 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und hat eine abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h.

Der mindestens 28.420 Euro teure MG4 Electric basiert – aktuell rund 10.000 Euro günstiger als der 204 PS starke Basis-VW-ID- 3 - als erstes MG-Modell für den europäischen Markt auf der vom Mutterkonzern SAIC entwickelten MSP-Plattform. Ihr skalierbarer Aufbau eignet sich für Radstände von 2,65 bis 3,10 Meter, was verschiedene Karosserieaufbauten von einer Schrägheckversion über Limousinen bis zu einem Crossover ermöglicht. Das Ladevolumen des MG4 Electric, dessen Radstand 2,71 Meter beträgt, liegt zwischen 350 und 1.165 Litern. Innen gibt es Platz für vier bis fünf Personen, während der Fahrer auf sieben Zoll große Digitalinstrumente und ein 10,25 Zoll großes Zentraldisplay blickt.

„Der MG4 Electric ist ein weiterer Meilenstein in der langen Geschichte von MG Motor“, so Xinyu Liu, CEO von MG Motor Europe. „Er bietet eine intelligente Alternative für Kunden, die mehr wollen. Als erstes Fahrzeug auf Basis unserer technologisch ausgefeilten und äußerst flexiblen MSP-Plattform verbindet er eine beeindruckende elektrische Performance, ein exzellentes Fahrverhalten und innovative Assistenzsysteme mit einer leichten Bedienbarkeit und einem außergewöhnlich dynamischen Design.“ Der MG4 ist zum Marktstart mit einer 400-Volt-Bordspannung ausgestattet; kann für nachfolgende Modellgenerationen jedoch auf eine 800-Volt-Technik für größere Ladegeschwindigkeiten aufgerüstet werden. Der MG4 hat in seiner Basiskonfiguration eine Reichweite von 350 Kilometern. Die Wechselstrom-Ladeleistung an liegt bei 6,6 Kilowatt, bei Schnellladungen bis zu 117 Kilowatt lässt sich das 51-kW-Akkupaket in 40 Minuten von 10 auf 80 Prozent befüllen. Bei den Modellen mit mehr Leistung und dem größeren Akkupaket liegt die maximale Ladeleistung bei 135 kW.

MG Motor will seinen Wachstumskurs nach der Markteinführung des MG4 Electric speziell in Europa weiter fortsetzen. „Die Einführung des neuen MG4 Electric ist unser bisher wichtigster Schritt. Und es wird noch mehr kommen“, sagt Xinyu Liu, „MG Motor hat sich zum Ziel gesetzt, intelligente Mobilitätslösungen mit erschwinglichen, aber gut ausgestatteten und qualitativ hochwertigen Autos zu entwickeln, die ein großartiges Fahrerlebnis bieten. Bis zum Jahr 2025 werden wir das Portfolio der Marke auf zehn Modelle erweitern, um die Kundenbedürfnisse in verschiedenen Segmenten – vom Kleinstwagen bis zu Sportwagen – zu erfüllen.“