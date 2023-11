Flott gemacht

Der neue Mini Countryman ist noch nicht einmal auf dem Markt, da stellen die bayrischen Briten bereits die entsprechende Sportversion vor. Die Bezeichnung John Cooper Works bleibt; der bisherige Tatendrang jedoch auch.

John Cooper Works steht im Hause Mini für echte Sportlichkeit und Anleihen an den Rallyesport. Daher dürfte sich der ein oder andere eingefleischte Mini-Fan von der neuen John-Cooper-Works-Generation des Countryman etwas mehr versprochen haben. Denn während nicht zuletzt die steigende Elektromobilität auch den kompakten Crossovern oftmals einen wahren Leistungsschub brachte, bleibt beim komplett neu entwickelten Countryman vieles wie gehabt. Der zwei Liter große Turbovierzylinder leistet 221 kW / 300 PS und ein maximales Drehmoment von 400 Nm. Das reicht für einen Imagespurt 0 auf Tempo 100 in 5,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Serienmäßig ist der sportlichste aller Countrymans in der Kombination aus Allradantrieb und Getriebeautomatik unterwegs.

„Der Mini John Cooper Works Countryman verkörpert die einzigartige Kombination aus Stil, Power und Abenteuerlust. Mit seinem kraftvollen 300 PS Motor und seinem sportlichen Design ist er der perfekte Begleiter für alle, die das Besondere suchen“, sagt Mini-Markenleiterin Stefanie Wurst. Bei deutlich gewachsenen Dimensionen gibt es beim neuen Mini John Cooper Works Countryman mehr Platz im Innern und einen minimalistisch gestylten Innenraum, bei dem sich im Armaturenbrett alles um das zentrale Rundinstrument dreht. Sämtliche Fahrfunktionen sind über die Kippelemente der Schalterleiste zu bedienen. Alle weiteren Möglichkeiten steuern sich über den runden Touchscreen. Und für gesprächige Fahrer hilft die intelligente Sprachbedienung, währen die Hände am griffigen Sportlenkrad bleiben. Für die rechte Dynamik sorgen konturierte Sportsitze und entsprechende Innenraumapplikationen in schwarz-weiß. Die Rückbank kann in der Länge um bis zu 13 Zentimeter in der Länge verschoben werden. Hinter der elektrischen Heckklappe fasst der Laderaum 460 bis 1.450 Liter. Fraglos Geschmacksache: auf Knopfdruck inszeniert die sogenannte Sounderweiterung den Start des Triebwerks mit akustischen Anleihen aus dem Motorsport über die Klappenauspuffanlage.