Frühlingsputz

Mercedes frischt seinen erfolgreichen GLB und das Schwestermodell GLA zum Modelljahr 2024 auf. Optisch hat sich abgesehen von neuen Leuchteneinheiten nur wenig getan. Doch es gibt mehr Ausstattung und ein Plus an Technik – auch für den Plug-in- Hybriden im GLA.

In ihrer aktuellen Generation haben sich GLA und besonders der erste GLB zu Erfolgsmodellen in der Mercedes-Familie entwickelt. Mit leichten Überarbeitungen geht in die kommenden Jahre. Am auffälligsten sind dabei die neuen Leuchteneinheiten für beide Modelle. Deutlich wichtiger dürfte jedoch sein, dass die vier Benzinversionen zum neuen Modelljahr elektrifiziert wurden und nunmehr über ein 48-Volt-Bordnetz und einen Startergenerator verfügen, der nicht nur zehn Kilowatt an zusätzlicher Leistung beim Anfahren und Boosten bringt, sondern auch den Realverbrauch reduziert. Die vier Benziner leisten zwischen 100 kW / 136 PS und 165 kW / 225 PS. Unverändert im Programm bleibt auch der zwei Liter große Vierzylinderdiesel, der in drei Leistungsstufen von 85 kW / 115 PS bis 140 kW / 190 KW / 400 Nm erhältlich ist.

Die Vierzylinder sind obligatorisch an Doppelkupplungsgetriebe mit sieben oder acht Fahrstufen gekoppelt und die beiden Topantriebe verfügen serienmäßig über einen Allradantrieb. Über den normalen Modellen rangieren bei Mercedes GLA und GLB die AMG-35-Versionen, die unverändert 225 kW / 306 PS und 400 Nm maximales Drehmoment leisten. Allradantrieb und Achtgang-Doppelkupplung sind für die bis zu 250 km/h schnellen Crossover Serie. Der Mercedes GLA ist als 250e weiterhin als Plug-in-Hybrid mit 160 kW / 218 PS im Programm. Seine elektrische Reichweite liegt zwischen 62 und 70 Kilometer.

Im Innenraum gibt es jeweils neue Farbdetails, doch anders als erwartet, bleiben die beiden 10,25-Zoll-Bildschirme eine Option. Serienmäßig blickt der Fahrer auf ein kleines Sieben-Zoll-Display und nur der zentrale Bildschirm für Navigation und Komfortfunktionen hat eine 10,25-Zoll-Disgonale. In der Basisvariante rollen die GLA- / GLB-Modelle auf 17-Zöllern, die sich jedoch maximal auf einen 20-Zoll-Radsatz erweitern lassen. Ab Werk bieten alle Varianten Lederlenkrad, auf Wunsch nun auch beheizt, Komfortsitze, Rückfahrkamera und LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent. Der Sprachassistent ist ab der Modellpflege lernfähig über die Befehle des Fahrers. Wem im Stau zu langweilig wird, kann sich per App Spiele herunterladen und sich so mit Sudoku, Shuffle Puck, Pairs, Match 3 die Zeit verkürzen.