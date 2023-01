Mehr Strom - mehr Reichweite

Der Mercedes GLE bekommt zum neuen Modelljahr im Sommer eine dezente Überarbeitung. Optisch ändert sich wenig, doch die Dieselversionen erhalten ein 48-Volt-Bordnetz und aufgefrischte Plug-in-Hybride sollen die Verkaufszahlen oben halten.

Man muss genau hinschauen und erkennt die neue Generation des Jahrgangs 2024 von Mercedes GLE und GLE Coupé allenfalls am geänderten Tagfahrlicht. Im Innern gibt es auf bekannten Bildschirmen mit Diagonalen von jeweils 12,3 Zoll das Bedien- und Navigationssystem der neuesten Generation mit Funkupdates (over the Air) sowie neue Detaillösungen, die der edlen S-Klasse entliehen wurden. Das gilt auch für einen erweiterten Funktionsumfang der Fahrerassistenzsysteme. Mit einem Kamerasystem wird auf Knopfdruck zum Beispiel die Motorhaube transparent gemacht, was sich speziell im unwegsamen Gelände auszahlen kann. Wie bisher ist der Mercedes GLE auf Wunsch mit einer Luftfederung zu bekommen, mit der sich die Bodenfreiheit variabel verändern lässt.

Je nach Motorvariante kann der Mercedes GLE Anhänger bis 3,5 Tonnen Gewicht ziehen. Neu ist bei dem Doppelpack aus GLE und GLE Coupé der Gespannroutenplaner im Navigationssystem. Auf dem Zentraldisplay lassen sich so Strecken planen, die für das Befahren mit dem entsprechend definierten Anhänger geeignet sind und keinen großen Umweg oder Zeitverlust bedeuten. Dabei werden unter anderem Breiten und Höhen der Durchfahrt sowie Gewichtsbeschränkungen berücksichtigt.

Mit der Einführung des 48-Volt-Bordnetzes im neuen GLE nebst Startergenerator sind alle Motorvarianten elektrifiziert. Die von vielen erhoffte Kombination aus kraftvollem Sechszylinder-Turbo und Elektromotor wie sie viele Wettbewerber anbieten, bleibt jedoch auch weiterhin außen vor. Wer sich für einen der Plug-in-Hybriden entscheidet, muss daher auch weiterhin mit einem zwei Liter großen Vierzylinder Vorlieb nehmen, der von einer 100 Kilowatt starten Synchronmaschine elektrisch unterstützt wird. So leistet der Dieselhybrid des Mercedes GLE 350 de 245 kW / 333 PS / 750 Nm, während der Benziner des GLE 400 e 280 kW / 380 PS / 600 Nm bietet. Die Höchstgeschwindigkeit beider Modelle wird bei 210 km/h abgeregelt und die maximale elektrische Reichweite liegt dank des 31,2-kWh-Akkupaketes zwischen 90 und 109 Kilometern. Dank eines speziellen Offroad- Fahrprogramms können die Plug-in-Hybride jetzt auch im Gelände rein elektrisch fahren. Für das Laden am heimischen Stromnetz oder an der Wallbox ist bei den Hybriden ein 11-kW-Lader an Bord. Darüber hinaus ist auf Wunsch ein 60 kW DC Schnelllader verfügbar.

Ohne Plug-in-Technik werden Mercedes GLE und GLE Coupé zudem noch als 198 kW / 269 PS starker Vierzylinder-Diesel vom Typ 300d angeboten. Deutlich imageträchtiger sind die beiden Sechszylinder GLE 450 und GLE 400d mit 281 kW / 380 PS / 500 Nm sowie 270 kW / 367 PS / 750 Nm, die zwischen 7,6 und 10,8 Litern Kraftstoff verbrauchen und jeweils 250 km/h schnell sind. Noch mehr Leistung bieten die beiden Sechs- und Achtzylinder-Sportversionen von AMG GLE 53 und AMG GLE 63 mit 320 kW / 435 PS sowie 450 kW / 612 PS. Alle Versionen des Mercedes GLE werden ebenso wie der große Bruder GLS im amerikanischen Werk Tuscaloosa produziert.