Der Peugeot 508 bekommt zum neuen Modelljahr eine Überarbeitung. Technisch hat sich für Benziner, Diesel und Hybridversionen nicht viel getan, doch im Gesicht gab es ein dezentes Lifting und auch das Heck präsentiert sich markanter als bisher.

Bereits der aktuelle Peugeot 508 gehört als Limousine und Kombimodell gleichermaßen zu den besonders sehenswerten und auffälligen Modellen in der europäischen Mittelklasse. Nach der Modellpflege präsentiert sich gerade die Front des Doppelpacks aus 508 und 508 SW mit neuen LED-Lichteinheiten und einem sanft auslaufenden Kühlergrill im neuen Design. Matthias Hossann, Peugeot Design Direktor: „Mit dem radikalen Charakter des neuen 508 unterstreicht PEUGEOT seine technologische und katzenhafte Identität. Die ultraflachen Scheinwerfer und die Drei-Krallen-Signatur sind Teil eines Kühlergrills, der in den Stoßfänger übergeht, und sorgen für eine spektakuläre Frontpartie.“ Etwas dezenter sind die Modifikationen am Heck und im Innenraum, wo sich die Bedienung nach wie vor um den zehn Zoll großen Touchscreen dreht.

Frisch gestählt 1 von 16 Zurück Weiter 1 von 16 Zurück Weiter Peugeot 508 PHEV 2024 Peugeot 508 PHEV 2024 Mehr

Nicht grundlegendes hat sich bei den Antrieben getan. Der Peugeot 4,75 Meter lange 508-Viertürer ist ebenso wie der 4,79 Meter lange SW-Kombi nach wie vor als Diesel, Benziner sowie Plug-in-Hybride zu bekommen. Topmodell bleibt der 265 kW / 360 PS starke 508 Hybrid 4, dessen 1,6 Liter großer Vierzylinder-Turbo (147 kW / 200 PS) mit zwei zusätzlichen Elektromotoren kombiniert ist, die an Getriebe und Hinterachse weitere 81 kW / 110 PS sowie 83 kW / 112 PS beisteuern. Obligatorisch sind bei ihm Allradantrieb und Achtgangautomatik. Dahinter rangieren zwei weitere Plug-in-Hybriden mit 132 kW / 180 PS sowie 165 kW / 225 PS, die jedoch nur über die Vorderachse angetrieben werden, jedoch auch mit einer achtstufigen Getriebeautomatik kombiniert sind. Die im Heck verbaute Lithium-Ionen-Batterie hat eine Kapazität von 12,4 kWh. Serienmäßig gibt es allein einen einphasigen 3,7-kW-Lader und optional ist eine zweiphasige 7,4-kW-Version verfügbar. Damit erstarkt das Akkupaket in 100 Minuten zur vollen Leistungsstärke.

Wer sich nicht für einen Plug-in-Hybriden entscheidet, kann zwischen einem 130 PS starken Dreizylinder-Benziner mit 1,2 Litern Hubraum und einem 1,5 Liter großen Vierzylinder-Diesel mit ebenfalls 96 kW / 130 PS wählen. Für bestimmte Märkte in Asien, Afrika sowie den Mittleren Osten ist zudem ein 218 PS starker Vierzylinder-Benziner mit 1,6 Litern Hubraum verfügbar. Die neuen Modelle können nicht nur beim Händler, sondern auch rein online erworben werden. Die Preise dürften sich auf dem Niveau der aktuellen Generation bewegen.