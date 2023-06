Europa-Express

An sich sind Kombis out und alle Welt will sich scheinbar nur noch in SUVs bewegen. Doch Nio bringt seinen erst jüngst vorgestellten ET5 im Herbst auch als Touringversion heraus und will damit gerade die europäischen Kunden locken.

Gefällig ist er, der neue Nio ET5 Touring mit seiner Länge von 4,79 Metern. So eine schicke Kombiversion hätte man allenfalls von Audi oder BMW erwartet, doch der chinesische Autobauer möchte sich in Europa breit machen und da gibt es einige Länder, die nach wie vor auf Kombiversionen stehen. Und einen elektrischen Kombi gibt es bisher allenfalls zwei Klassen darunter beim MG5. Ansonsten ist das Angebot dünn, denn ein BMW i4 ist aktuell ebenso wenig als Kombi zu kaufen wie ein Mercedes EQE. Das Design mit dem eingepassten Rucksack ist schick und ansonsten bietet der Tourer, was man von der Limousinenversion des ET5 kennt. So hat der Kunde die Wahl, ob er das Batteriepaket kaufen will oder sich für die monatliche Batteriemiete entscheidet. Der Basispreis von 47.500 Euro ist dabei der gleiche wie für die Limousine. Die Kaufbatterie kostet stattliche 12.500 Euro extra bei der Version mit kleinem 75-kWh-Akku. Der größere 100-kWh-Akku kostet gigantische 21.000 Euro Aufpreis. Marktstart ist im vierten Quartal 2023.

Wer das Batteriepaket erwirbt, der kann jedoch nicht an die Wechselstationen fahren, um den sonst üblichen Ladestopp durch den automatisierten Akkutausch auf fünf Minuten zu verkürzen. Dabei lässt die Ladeleistung von maximal 140 Kilowatt für ein neues Auto der Elektromittelklasse einige Wünsche offen. BMW bietet seinen i4 mit 195 kW und Tesla lässt das Doppelpack aus Model 3 / Model Y mit bis zu 250 kW nachtanken. Wer das Akkupaket nicht kauft, bezahlt an zusätzlicher Akkumiete zwischen 169 und 289 Euro monatlich. Für viele dürfte ohnehin das Auto-Abo-Modell der einfachste Weg sein, in einem Nio zu kommen. Hier verspricht sich der chinesische Autobauer langfristig die größte Nachfrage. Die Kosten 1.119 bis 1.249 Euro pro Monat.

Beim Antrieb hat der Kunde allerdings keine Wahl und dieser sollte nahezu alle Kunden zufriedenstellen können. Die beiden Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse leisten 360 kW / 480 PS und ein imposantes Drehmoment von 700 Nm. Aus dem Stand geht es in 4,0 Sekunden auf Tempo 100 und bei 200 km/h wird allzu früh für eine derartige Motorleistung automatisch eingebremst. Wichtig für die Kombisfans: das Ladevolumen von 450 Litern lässt sich durch Umlegen der Rückbank auf bis zu 1.300 Liter erweitern. Nicht gigantisch, aber durchaus ausreichend für die meisten Nutzer. Wenn das nicht reicht, gibt es immer noch eine Anhängelast von allerdings recht überschaubaren 1.400 Kilogramm. Der Laderaum bietet für den Transport von Einkäufen oder Freizeitartikeln Ablagen, Staunetze, Haken und eine tragbare Laderaumleuchte für den Einsatz außerhalb des Fahrzeugs. Zudem glänzt der Nio ET5 Touring mit so praktischen Details wie einem beheizten Scheibenwischerbereich, Dachreling und einem 1,32 Meter langes Panorama-Schiebedach, das auf Wunsch viel Licht in den Innenraum bringt. Wahlweise rollt das Elektromodell der oberen Mittelklasse auf 19- oder 20-Zoll-Felgen.