Fitter denn je

Opel frischt seinen elektrischen Corsa auf – mit mehr Leistung, neuem Gesicht und einigen geänderten Designdetails.

Am auffälligsten sind die Veränderungen der Modellpflege an der Front des Corsa Electric, denn hier bekommt der Opel das dunkle Markengesicht. Am Heck trägt der Kleinwagen nunmehr breit und selbstbewusst seinen Corsa-Namensschriftzug, wie es bereits das Jubiläumsmodell 40 Jahre eingeführt hat. Innen blicken Fahrer und Passgiere bei der neuen Modellgeneration auf ein Display mit Qualcomm-Technik und Zehn-Zoll-Display. Wichtiger dürfte den Kunden jedoch der Leistungsnachschlag und das Plus an elektrischer Reichweite durch das modifizierte Akkupaket sein.

Zukünftig hat der Corsa-Fahrer die Wahl, ob er sich für die kleinere Version mit dem bekannten 100 kW / 136 PS Triebwerk und einer Reichweite von knapp 360 Kilometern entscheidet oder die größere Variante wählt, die 115 kW / 156 PS / 260 Nm Drehmoment stark bis zu 400 Kilometer weit kommt, ehe an die nächste Ladesäule geht. Wenig hat sich durch die Modellpflege dagegen beim Ladetempo getan, denn von 20 bis 80 Prozent nachzuladen dauert nach wie vor rund eine halbe Stunde.

„Mit scharfem Design, Top-Technologien aus höheren Klassen sowie neuer, lokal emissionsfreier Elektro- und Hybrid-Technik wollen wir die Kunden erneut begeistern und ihnen zeigen, was sie heute alles von einem Kleinwagen erwarten können“, sagt Opel-CEO Florian Huettl. Auch wer keine Lust auf einen reinen Elektroantrieb hat, kommt beim Opel Corsa auf seine Kosten. Die Versionen mit 74 kW / 100 PS und 100 kW / 136 PS bekommen ein 48-Volt-Bordnetz nebst Doppelkupplungsgetriebe.