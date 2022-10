Familienzuwachs

Erst vor ein paar Wochen hat Opel das historische GSE-Signet mit einem Stromstoß wiederbelebt und mit dem Erstlingswerk Astra GSe neu aufgelegt. Schnell folgt nun der große Grandland GSe, der deutlich mehr Leistung und Allradantrieb bietet.

Die beiden sportlichen Dreingaben Allrad und Powerhybrid hatte man an sich bereits beim Opel Astra GSe erwartet, doch das Kompaktklassemodell muss als Plug-in-Hybride mit Frontantrieb und 165 kW / 225 PS auskommen. Der Opel Grandland GSe bekommt durch die Modellaufwertung zwar ein leicht geändertes Äußeres und das GSe-Signet verliehen, doch seine Leistungsdaten sind im Vergleich zu vorher unverändert. So bietet der Opel Grandland GSe einen 1,6 Liter großen Vierzylinder- Turbo mit doppelter Elektrounterstützung, der 221 kW / 300 PS bietet, die auf beide Antriebsachsen übertragen werden. Aus dem Stand spurtet der Mittelklasse-Crossover in 6,1 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 235 km/h. Rein elektrisch ist er mit den E-Motoren an Vorder- und Hinterachse bis zu 135 km/h schnell und kann ohne Verbrennereinsatz knapp 60 Kilometer zurücklegen. Der Normverbrauch: 1,3 Liter Super auf 100 Kilometern. „Der neue Opel Grandland GSe ist außerordentlich dynamisch, leistungsstark und stylish. Wir sind uns sicher, dass er Kunden anziehen wird, die nicht nur ein elektrifiziertes SUV fahren wollen, sondern eines mit noch sportlicherem Antrieb“, sagt Opel-Chef Florian Huettl.

Obwohl die Leistung durch das GSe-Signet keinen Nachschlag bekommen hat, können sich die Opel-Fans auf eine geänderte Fahrwerks- und Lenkabstimmung freuen. Mit McPherson-Federbeinen an der Vorderachse und einer Mehrlenkerachse hinten ausgestattet, kommen straffere Federn und Dämpfer mit elektronischer Regelung zum Einsatz, die sich der Situation flexibel anpassen können. Für sportliche Gefühle sorgen Sportsitze, 19-Zoll-Alufelgen, Alcantara-Ausstattung und auf Wunsch eine schwarze Motorhaube wie die einstigen GSE-Modelle. Preislich dürfte es bei rund 55.000 Euro losgehen.