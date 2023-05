Krallen gespitzt

Stellantis kann mehr als zufrieden sein mit seinem Peugeot 2008. Jetzt bekommt der erfolgreiche Kompakt-SUV optisch wie technisch einen Nachschlag, der gerade die Elektroversion interessanter denn je macht.

Wenn es um das Design geht, hat Peugeot seit Jahren einen echten Lauf. Mit dem aktuellen 508 wurde für die Franzosen vor Jahren eine neue Designlinie eingeführt und die kann sich mit jedem neuem Modell mehr sehen lassen. Nachdem sich der Peugeot 408 emotionaler und sehenswerter denn je präsentierte, gibt es nunmehr eine optische wie technische Überarbeitung für den 2008 und für die besonders wichtige Version des elektrischen e-2008. Mit seinen neuen Leuchteneinheiten an Front sowie Heck hat der kompakte Elektrocrossover nochmals nennenswert gewonnen und auch im Innern kann sich der 2008er sehen lassen. Das zentrale Touchdisplay in der Mitte der Armaturentafel wuchs von sieben auf zehn Zoll Bildschirmdiagonale.

Die wichtigste Neuerung ist jedoch der Nachschlag bei der Technik, denn ab sofort gibt es das Antriebspaket, das alle neuen Elektromodelle aus dem Stellantis Konzern bekommen. Statt der bisherigen 100 kW / 136 PS gibt es einen Leistungszuwachs auf immerhin 115 kW / 156 PS. Immer noch nicht besonders viel, aber allemal ein Schritt in die rechte Richtung. Das gilt auch für das Akkupaket im Unterboden, das von 50 auf nunmehr 54 kWh wuchs und somit die Reichweite der Elektroversion von spärlichen 340 auf über 400 Kilometer anhob. Die maximale Ladegeschwindigkeit bleibt mit 100 Kilowatt dagegen auch weiterhin überschaubar. Serienmäßig ist ein Einphasen-Lader mit 7,4 Kilowatt an Bord; mit dem optionalen On-Board-Lader verkürzt sich das Ladetempo dreiphasig auf 11,0 Kilowatt an der heimischen Wallbox oder einer öffentlichen Ladesäule. Sein Normverbrauch: 15,9 kWh / 100 Kilometer.

Neben der Elektroversion wird der Peugeot 2008 auch weiterhin mit verschiedenen Verbrennungsmotoren angeboten. Die beiden Dreizylinderbenziner mit 1,2 Litern Hubraum leisten unverändert 74 kW / 100 PS sowie 96 kW / 130 PS. Zudem gibt auch weiterhin einen 1,5 Liter großen Vierzylinderdiesel, der ebenfalls 96 kW / 130 PS leistet und ebenso wie die Verbrennerversion obligatorisch an ein Achtgangautomatikgetriebe gekoppelt ist. Anfang 2024 legen die Franzosen eine Hybridversion, deren 100 kW / 136 PS starker Benziner mit einem zusätzlichen Elektromotor nebst Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist. Das soll den Verbrauch im Alltag nicht nur um rund 15 Prozent senken, sondern auch dafür sorgen, dass der Peugeot 2008 Hybrid im Citybetrieb die Hälfte der Zeit rein elektrisch unterwegs ist. Der Peugeot 2008 /e-2008 wird in den drei Ausstattungsvarianten Active, Allure und GT angeboten.