Ab Sommer mit Stecker

Der Peugeot 308 ist gerade erst auf den Markt gerollt, da kündigen sich bereits die ersten Elektromodelle an. Die Antriebsauswahl mit Stecker ist jedoch noch überschaubar.

Ab Mitte 2023 wird Peugeot sein Kompaktklassemodell 308 und dessen Kombiversion 308 SW nicht nur mit Verbrennermotor und als Plug-in-Hybriden, sondern jeweils auch in einer Elektroversion anbieten. Eine große Auswahl hat der stromgeneigte Kunde dabei nicht, denn die beiden Modelle Peugeot e-308 und e-308 SW werden an der Vorderachse obligatorisch von einem Elektromotor angetrieben, der 115 kW / 156 PS und ein maximales Drehmoment von 260 Nm leistet. Das ist zwar im Vergleich zur Konkurrenz eher überschaubar; jedoch zumindest etwas mehr als die bisher im Stellantis-Konzern und seinen einzelnen Marken allein angebotenen 100 kW / 136 PS. Wer mehr Leistung will, muss sich für beiden Plug-in-Hybriden entscheiden, die wahlweise 132 kW / 180 PS oder 162 kW / 225 PS leisten.

Optisch unterscheiden sich die beiden Elektroversionen kaum von den Antriebsvarianten mit Verbrennertechnik. Angeboten werden diese ab Sommer 2023 in den beiden Ausstattungsvarianten Allure und GT. Mit einer Akkuladung des 51-kWh- Batteriepaketes sollen die beiden französischen Stromer rund 400 Kilometer weit kommen, ehe diese wieder an die Ladesäule müssen. Der Durchschnittsverbrauch wird mit sehr geringen 12,7 kWh / 100 Kilometern angegeben. Die maximale Ladeleistung liegt jedoch bei ebenso überschaubaren 100 Kilowatt. Die meisten Wettbewerber bieten ihren Kunden selbst mit der verbauten 400-Volt-Technik zumindest 135 bis 175 kW Kilowatt an.