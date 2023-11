Für die Familie

Peugeot legt sein nächstes Elektromodell der neuen Generation auf, denn der überarbeitete Familienfreund namens Rifter bekommt ein geändertes Design und neue Sicherheitssysteme.

Optisch hat der Hochdachvan gerade von vorn angenehm zulegt, denn gerade die neue Front kann sich mit den LED-Scheinwerfern sehen lassen. Unverändert ist der Peugeot Rifter als Elektroversion mit zwei Radständen zu bekommen. Wem die Normalvariante mit einer Länge von 4,40 Metern nicht reicht, der kann sich für die siebensitzige Variante mit einer Gesamtlänge von 4,70 Metern und mehr Lebensraum im Innern entscheiden. So gibt es mit 775 bis 4.000 Litern Volumen entweder jede Menge Platz größere Gegenstände oder eine beliebige Belegung der sieben Einzelsitze. Auf Wunsch lassen sich nicht nur die hinteren Sitze, sondern auch der Beifahrersitz nach vorne umklappen. Geblieben ist auch das Konzept mit den beiden großen Schiebetüren und einer Heckklappe, bei der sich die Glasscheibe separat öffnen und schließen lässt. Eine elektrische Betätigung der Heckklappe oder der beiden Schiebetüren gibt es jedoch auch nach der Überarbeitung nicht.

Innen bietet der überarbeitete Peugeot E-Rifter ein neues Armaturenbrett mit animierten Instrumenten und einem zehn Zoll großen Touchscreen in der Mitte, das die Sprachbedienung sinnvoll ergänzt. In der Mittelkonsole befindet sich eine induktive Ladeschale für Smartphones, während drei weitere USB- und eine 230-Volt-Steckdose weitere Gerätschaften mit der nötigen Energie versorgen.

Für den Antrieb sorgt das elektrische Standardtriebwerk aus dem Hause Stellantis, das nahezu alle Fahrzeuge antreibt. Der Elektromotor an der Vorderachse leistet 100 kW / 136 PS und ein maximales Drehmoment von 270 Nm Drehmoment. Aus dem Stand geht es so in 11,2 Sekunden auf Tempo 100 und abgeregelt wird allzu früh bei 135 km/h. Das 50 kWh große Akkupaket im Unterboden soll so für eine Reichweite von rund 320 Kilometern reichen. Die maximale Ladegeschwindigkeit ist mit 100 Kilowatt ähnlich träge wie die Höchstgeschwindigkeit. Für Sicherheit an Bord sorgen zahlreiche Assistenzsysteme inklusiv automatischem Abstandstempomaten und 180-Grad-Kameras.