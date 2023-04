Ein Meer von Blumen

Der Polestar 4 ist einer der großen Stars auf der Auto China 2023 in Shanghai. Nicht nur durch seine Präsentation in einem Meer roter Tulpen sorgte das Elektrocoupé auf der chinesischen Automesse für mächtig Gesprächsstoff.

Denn der Polestar 4 ist eines der wenigen Fahrzeuge ohne Heckscheibe. Auf diese wurde als besonderer Designclou verzichtet. „Mit Polestar 4 haben wir einen grundlegend neuen Ansatz für das Design von SUV Coupés gewählt. Statt einen bestehenden SUV lediglich zu modifizieren und ihm eine kürzere Dachlinie zu geben, was zu Kompromissen bei der Kopffreiheit und dem Komfort im Fond führt, wurde Polestar 4 von Grund auf als eine neue Art von SUV Coupé konzipiert. Der Komfort und das Erlebnis der hinteren Fahrgäste werden dabei klar priorisiert,“ so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar.

Ganz neu ist die Idee mit dem geschlossenen Bereich hinter den Fondpassagieren nicht. Bereits seit Jahren gab es immer wieder Studien zu sehen, die den Bereich als Projektionsfläche oder abgedunkelten Komfortbereich nutzten. Neu ist das jedoch bei einem Mittelklasse-Crossover mit leicht abfallender Dachlinie und entsprechendem Serienbezug. Bei der Nomenklatur geht es bei Polestar nunmehr etwas durcheinander, denn in Sachen Positionierung und Preis will sich das neue Modell zwischen Polestar 2 und Polestar 3 eingruppieren. Es geht bei 60.000 Euro los.

Technische Basis des 4,84 Meter langen Crossovers ist die von der Konzernmutter Geely entwickelte Premium Sustainable Experience Architecture. Durch den Radstand von 3,00 Metern und der geschlossenen Rückwand bietet das Elektromodell besonders im Fond viel Raum für die Insassen. Der fehlende Lichteinfall von hinten wird durch eine variable Ambientebeleuchtung sowie das weit nach hinten reichende Panoramadach ausgeglichen. Für die Rücksicht des Fahrers nach hinten sorgen entsprechende Kamerasysteme. Ein zweiter Bildschirm für die Medien- und Klimasteuerung ist zwischen den Vordersitzen angebracht und ermöglicht die Steuerung von der Rückbank. „Mit dem Polestar Precept hatten wir bereits einen Ausblick auf ein atemberaubendes neues Fahrzeugerlebnis gegeben, indem wir erstmalig auf die Heckscheibe verzichtet haben“, erläutert der Polestar-Chefdesigner Maximilian Missoni, „der hintere Kopfbereich, der eine wichtige Rolle für die Sicherheit spielt, wurde zugleich weiter nach hinten verlagert.“

Angetrieben wird der Polestar 4 von zwei Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse, die den China-Schweden Dank 400 kW / 544 PS / 686 Nm aus dem Stand in 3,8 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Neben der Allradversion ist der Polestar 4 nach seinem Marktstart im kommenden Jahr auch als leistungsschwächere Version mit Heckantrieb und 200 kW / 272 PS verfügbar. Die Räder sind in 20 bis 22 Zoll Größe zu bekommen. Dank seine 102-kWh-Batterie im Unterboden sind Reichweiten von 560 beziehungsweise 600 Kilometern bis zum nächsten Ladestopp drin. Die maximale Ladegeschwindigkeit liegt bei 200 Kilowatt – mehr ist aufgrund der fehlenden 800-Volt-Technik nicht drin. Erstmals ist ein Polestar jedoch auch für bidirektionales Laden ausgelegt; er kann demnach auch andere Verbrauch mit elektrischer Energie versorgen.

Im Innenraum gibt es nachhaltige Materialen, auf Wunsch ein Nappaleder-Paket mit Kopfstützen-Lautsprechern, während die Bedienung via Google über Sprache oder einen 15,4 Zoll großen Zentralbildschirm erfolgt. Der Fahrer blickt hinter dem Steuer auf ein 10,2-Zoll-Display. Entsprechende Updates lassen sich per Funk (over the Air / OTA) aufspielen. Produziert wird der Polestar 4 ab November im chinesischen Werk Hangzhou Bay. Die Markteinführung für andere Märkte, darunter Europa, Nordamerika und den asiatisch-pazifischen Raum, ist für Anfang 2024 geplant.