Gewittersturm

Die 718er-Verbrennerbaureihe, bestehend aus Porsche Boxster und Cayman, donnert mit viel Gebrüll auf die Zielgerade. Drei Jahrzehnte nach der Enthüllung der Konzeptstudie des Boxster setzt sich die Mittelmotorbaureihe mit dem 718 Spyder RS die Krone auf.

Bald laufen sie nur noch elektrisch, doch zum großen Finale gibt es aus Zuffenhausen nochmals einen überaus kraftvollen Nachschlag. Porsche stellt mit dem 718 Spyder RS das absolute Topmodell der Boxster-Baureihe vor – kompromisslos offen bietet der stärkste Boxster aller Zeiten das identische Antriebspaket des Cayman GT4 RS. Der vier Liter große Sechszylindersauger aus dem Porsche 911 R leistet spektakuläre 368 kW / 500 PS, die im Fahrbetrieb gerade einmal 1,4 Tonnen Leergewicht bewegen müssen. Das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe sorgt dafür, dass der Spyder RS aus dem Stand in 3,4 Sekunden spurtet und bis zu 308 km/h schnell rennt. Der Normverbrauch: 13,0 Liter Super auf 100 Kilometern.

Mit 1.410 Kilogramm wiegt der Spyder RS stattliche 40 Kilogramm weniger als der normale 718 Spyder mit PDK und ist damit nochmals fünf Kilogramm leichter als der geschlossene 718 Cayman GT4 RS. „Der 718 Spyder RS hebt die Fahrfreude in einem offenen Fahrzeug auf ein neues Level“, sagt Andreas Preuninger, Leiter GT-Fahrzeuge. „Die Kombination aus unserem unverwechselbaren GT3-Motor, dem kurz übersetzten Getriebe, kompakten Abmessungen, niedrigem Gewicht, dem für Landstraßen optimierten Rennsportfahrwerk und maximaler Offenheit bietet ein äußerst emotionales und ungefiltertes Fahrerlebnis.“

Das Mindergewicht ermöglicht nicht zuletzt das nur einlagige Verdeck, das inklusiv Mechanik gerade einmal 18,3 Kilogramm auf die Waage bringt; 7,6 Kilogramm weniger als beim 718 Spyder und 16,5 Kilogramm weniger als beim 718 Boxster. Wer nur Touren bei strahlendem Sonnenschein machen will und das Dach in der Garage ablegt, spartet weitere acht Kilogramm. Ebenso wie der Antrieb stammt auch das Fahrwerk des offenen Spaßmachers vom Porsche 718 Cayman GT4 RS und bietet das Active Suspension Management mit besonders sportlicher Abstimmung und einer Tieferlegung um 30 Millimeter, Torque Vectoring mit mechanischer Hinterachs-Quersperre, Fahrwerkslager mit Kugelgelenken sowie 20 Zoll große Aluminium-Schmiederäder. So lassen sich Fahrhöhe, Sturz, Spur und Stabilisator variabel einstellen. Im Vergleich zum geschlossenen Cayman GT4 RS wurden Feder- und Dämpferraten reduziert, um eine cabriotypischere Abstimmung zu erreichen.

Innen gibt es Schalensitze, die ebenso wie Schalttafel und Verkleidungen mit Leder bezogen sind. Wem das normale Spyder- Paket nicht reicht, kann seinen 718 Spyder RS wie die größeren Modelle mit dem Weissach-Paket ausstatten. Dies bietet unter anderem das leichte Magnesium-Schmiederad und die Endrohre der Sportabgasanlage sind aus Titan gefertigt. Innen bietet das Paket ein mit Race-Tex bezogene Oberteil des Armaturenbretts und die Kunden können sich über einen speziellen Porsche- Chronographen am Handgelenk freuen. Offiziell enthüllt wird der mindestens 155.575 Euro teure Porsche 718 Spyder RS im Juni anlässlich der 75-Jahr-Feierlichkeiten von Porsche.