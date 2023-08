1.963 strahlende Kunden

Porsche beschenkt sich selbst – wieder einmal. Zu seinem 60. Geburtstag. Freuen kann sich jedoch nicht nur der Sportwagenbauer aus Stuttgart selbst, sondern in erster Linie der Kunde, denn der neue Porsche 911 S/T dürfte in der limitierten Ausgabe von 1.963 Fahrzeugen reißenden Absatz finden.

In Sachen Salamitaktik macht Porsche keiner etwas vor. Den 60. Geburtstag nehmen die Schwaben nur allzu gerne zum Anlass, ein neues Sondermodell vorzustellen. Der Porsche 911 S/T bietet dabei gemeinhin die Technik des begehrten 911 GT3 mit Touring Paket. Der vier Liter große Sechszylinder-Saugboxer leistet 386 kW / 525 PS, die per kurz übersetzter Handschaltung an die Hinterachse übertragen werden und machen den S/T mit rund 1.450 Kilogramm zum leichtesten Elfer der aktuellen Baureihe 992. Für die entsprechende Gewichtsreduktion sorgen unter anderem Frontdeckel, Dach, vordere Kotflügel sowie Türen aus Kohlenstofffaser-verstärktem Kunststoff. Neben Überrollkäfig oder Hinterachsstabilisator ist der mindestens 292.187 Euro teure Porsche 911 S/T serienmäßig mit Sportabgasanlage, Vollschalensitzen, Felgen aus Magnesium, Keramik-Bremsanlage, Lithium-Ionen-Starterbatterie und Leichtbau-Glas ausgestattet.

Besonders begehrt dürfte das 17.505 Euro teure Heritage Designpaket sein, dass das Jubiläumsmodell an den Porsche 911 S aus den späten 1960er und frühen 1970er Jahre anlehnt. Dieser bietet exklusiv die Außenfarbe Shorebluemetallic sowie die Felgenfarbe Ceramica. Auf den Türen können auf Wunsch ein Dekorfoliensatz sowie eine frei wählbare Startnummer von 0 bis 99 aufgebracht werden. Porsche-Wappen im klassischen Design des Ur-Elfers an Front, Radzierdeckeln, Lenkrad, Kopfstützen sowie auf dem Fahrzeugschlüssel unterstreichen die historischen Wurzeln des 911 S/T. Im Interieur stellen die Sitzmittelbahnen aus Stoff in Classic Cognac mit Nadelstreifen in Schwarz einen weiteren Bezug zur Historie her. Ergänzt wird das Paket durch eine Bi-Color- Semianilin-Lederausstattung in Schwarz/Classic Cognac mit erweiterten Lederumfängen, einen Dachhimmel in perforiertem Dinamica.

An der Vorderachse sorgen Reifen der Dimension 255/35 ZR 20 für ein hohes Maß an mechanischem Grip. An der Hinterachse rollt der 911 S/T auf Pneus des Dimension 315/30 ZR 21. Speziell für den Porsche 911 S/T entwickelt wurde eine neue Leichtbau-Kupplung. In Verbindung mit einem Einmassenschwungrad senkt sie das Gewicht der rotierenden Massen um 10,5 Kilogramm, was das Ansprechverhalten Saugtriebwerks verbessert. Der Porsche 911 S/T beschleunigt aus dem Stand in 3,7 Sekunden auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 300 km/h an.