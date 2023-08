Schubverbund

Da Abgasvorschriften dem bisherigen Topmodell Cayenne Turbo GT auf einigen Märkten einen Riegel vorschieben, legt Porsche bei seinem Cayenne nochmals imposant nach – mit einem 739 PS starken Powerhybriden.

Klar, der neue BMW XM ist Porsche ein schmerzhafter Dorn im Auge, denn der Bayer ist nicht nur als 653 PS starke Normalversion, sondern auch als 748 PS starke Label-Red-Edition zu bekommen. Das kontern die Zuffenhausener nunmehr mit dem neuen Cayenne Turbo E-Hybrid, der die noch junge Modellfamilie nach oben abrundet. Dessen doppelt aufgeladener Vierliter-V8 leistet nach der Kraftkur 441 kW / 599 PS. Unterstützt wird er von einem 130 kW / 176 PS starken Elektromotor im Getriebetunnel, der die Gesamtleistung des neuen Vorzeigemodells auf 544 kW / 739 PS und stattliche 950 Nm maximales Drehmoment anhebt. Aus dem Stand beschleunigt der 2,5 Tonnen schwere Allradkoloss in 3,7 Sekunden auf Tempo, knackt mit 295 km/h Höchstgeschwindigkeit jedoch nicht die magische 300er-Marke.

Das sieht mit dem optionalen GT-Paket jedoch ganz anders aus. Äußerlich unterscheiden sich die Modelle mit GT-Paket durch eine geänderte Front mit schwarzen Akzenten, dunkle Radhausverbreiterungen, Karbon-Splitter am Dachspoiler sowie mittig angeordneten Endrohren der Titanabgasanlage vom normalen Turbo E-Hybrid. So ausstaffiert schafft das Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé mit GT-Paket 305 km/h. Das serienmäßige Luftfederfahrwerk nebst Torque-Vectoring an der Hinterachse kann um Hinterachslenkung und Wankstabilisierung erweitert werden. Innen gibt es wahlweise elektrische Lederkomfortsitze oder Sportstühle, das neue Digitalcockpit mit Beifahrerdisplay sowie LED- Matrixscheinwerfer.

Jedoch gab es nicht nur einen deutlichen Leistungsnachschlag von fast 100 PS im Vergleich zum bisherigen Topmodell Cayenne Turbo GT, sondern eine deutlich größere Batterie im Unterboden. Das Akkupaket mit seiner gesteigerten Kapazität von 25,9 kWh reicht für eine elektrische Fahrstrecke von über 70 Kilometern, ehe es an die nächste Ladesäule geht. Im reinen Innenstadtbetrieb sind bis zu 82 Kilometer drin. Ein neuer On-Board-Lader verkürzt die Ladezeit an Wallbox oder Ladesäule auf knapp 2,5 Stunden, bis das Batteriepaket komplett gefüllt ist. Der Normverbrauch liegt bei 1,7 bis 2,0 Liter Super oder mindestens 29,9 kWh auf 100 Kilometern.

Der Basispreis des Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid liegt bei 176.324 Euro; die Coupéversion kostet mindestens 179.775 Euro. Mit dem GT-Paket erhöht sich der Preis des Cayenne Turbo E-Hybrid auf mindestens 208.454 Euro. Angeboten wird das neue Topmodel nur auf solchen Märkten, in denen der bisherige Porsche Cayenne Turbo GT aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen nicht mehr verfügbar ist. Dazu gehören die meisten EU-Länder, Japan, Hongkong, Taiwan und Singapur.