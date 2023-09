Familien-Stromer

Der Renault Scenic gehört zu Renault wie der Rhombus auf den Kühlergrill. Die nächste Generation des Familientransporters wird elektrisch und ein Crossover sein.

Beim Anblick des neuen Renault Scenic E-Tech Electric kommen Gedanken der Grande Nation Frankreich auf. Die Front mit dem senkrecht stehenden Rhombus, den schmalen Scheinwerfern samt den senkrecht stehenden Tagfahrlichtern, die in den schmalen Kühlergrill übergehen, erinnert an den Peugeot 508. Das ist sicher nicht die schlechteste Assoziation, den der Mittelklasse-Wagen der Löwenmarke ist durchaus ansehnlich. Das gleiche Prädikat trifft auf den 4,47 Meter langen und 1,86 Meter hohen Elektro-Crossover zu. Dass in den Radhäusern bis zu 20-Zoll-große Reifen stecken, trägt zum wuchtig-soliden Auftritt bei.

Bei aller markanten Formsprache geht es bei einem Elektro-Mobil auch um die Reichweite. Jeder Prozentpunkt, den der cw-wert nach oben treibt, kostet Reichweite. Also findet man auch am Renault Scenic E-Tech Electric aerodynamische Kniffe wie Luftleitkanäle und -Elemente sowie die immer mehr in Mode kommenden versenkbaren Türgriffe.

Die Höhe des Vehikels zeigt, dass auch für den Stromer das traditionelle Scenic-Raumversprechen Programm ist. Also kann man es sich dank 27,8 Zentimeter Knieraum und 88,4 Zentimeter Kopfraum auch im Fond bequem machen. Obwohl das Solarbay-Schiebedach verbaut ist, das in der Regel die Kopffreiheit einschränkt. Der Grund, warum dem nicht so ist, ist die spezielle Beschichtung mit PDLC-Technologie (Polymer Dispersed Liquid Cristal), die das Glasdach blitzschnell eintrüben lässt. Damit ist ein Rollo überflüssig und so gewinnt man rund drei Zentimeter zusätzliche Kopffreiheit. Dazu kommt Renaults CMF-EV-Plattform mit einem flachen Innenraumboden, die ebenfalls in die Raumökonomie einzahlt. Das Ganze geht nicht zulasten des Kofferraums. Das Gepäckabteil hat ein Volumen von 545 Litern, legt man die Rückbanklehnen um, steigt das Fassungsvermögen auf 1.607 Liter.

Das Interieur passt sich dem Zeitgeist an. Der Bildschirm für die digitalen Instrumente und der senkrecht stehende tabletartige Touchscreen sind gekrümmt und erleichtern dem Fahrer so die Bedienung und das Ablesen der Informationen. Dass die Monitore nicht so aufwendig in das Cockpit integriert sind, wie das zum Beispiel beim Audi Q6 e-tron der Fall ist, ist klar. Schließlich spielt der Renault in einer anderen Preisklasse als der Audi. Eine Gemeinsamkeit haben beide Fahrzeuge: Auch Renaults Infotainment basiert auf einer Fremdsoftware. In diesem Fall die Google Open Source Software, die durch drahtlose Updates aktuell gehalten wird. Also stehen auch im Renault Scenic E-Tech Electric rund 50 Apps zur Verfügung. Die Navigationssoftware stammt von Google Maps.

Dass im Innenraum Recyclingmaterialien verwendet werden, gehört heutzutage zum guten Ton. Die Sitzbezüge des Renault Scenic E-Tech Electric bestehen in den Ausstattungen Techno und Esprit Alpine zu 100 Prozent und die der Iconic-Linie zu 99 Prozent aus wiederverwertetem Stoff. Der Instrumententräger ist zu 80 Prozent aus recyceltem Polypropylen gefertigt und die Fußmatten zu 54 Prozent aus recycelten Plastikflaschen. Der Bezug des Armaturenbretts besteht zu 43 Prozent aus Kenaf, einem Material mit juteähnlichen Fasern. Inklusive der Batterie lassen sich so 90 Massenprozent des Scenic E-Tech Electric recyceln.

Beim neuen Renault Scenic E-Tech Electric stehen zwei Motoren und zwei Batterien zur Auswahl. Der schwächere Antriebsstrang hat 125 kW / 170 PS und 280 Newtonmeter Drehmoment (Höchstgeschwindigkeit 150 km/h), die stärkere Variante bringt es auf 160 kW / 220 PS und 300 Nm (maximal 170 km/h). Die Akkus haben eine Kapazität von 60 Kilowattstunden, was für gemäß dem WLTP-Zyklus für 420 Kilometer reicht, die größere Batterie hat 87 Kilowattstunden und bringt den Renault Scenic E-Tech Electric 620 WLTP-Kilometer weit. Die Reichweiten sind auch ein Resultat der serienmäßig verbauten Wärmepumpe. Die Energiespeicher kommen von LG und haben einen höheren Nickel- und geringeren Kobaltanteil. Den Durchschnittsverbrauch gibt Renault mit 15,7 kWh/100 km an.

Die maximale Ladeleistung beträgt 22 kW beim Wechselstrom-Stromtanken. Hängt der Renault Scenic E-Tech Electric an einer DC-Schnellladestation, sind bis zu 150 kW möglich. Durch die Vorkonditionierung der Batterie, sobald sich der Scenic E-Tech Electric einer Stromtankstelle nähert, wird die Ladezeit verkürzt und das Plateau mit einer möglichst hohen Ladeleistung länger beibehalten. Der Fahrer kann die Stärke der Rekuperation mithilfe der beiden Schaltwippen am Lenkrad definieren. Die Spanne reicht dabei von null (keine Rekuperation) bis drei (maximale Rekuperation).