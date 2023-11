Bruderliebe

Skoda legt in der nunmehr vierten Generation seinen neuen Skoda Superb neu auf. Der edle Tscheche wurde zusammen mit dem VW Passat entwickelt – die Technik ist nahezu identisch – das Design völlig anders.

Wer keine Lust auf den neuen VW Passat haben sollte, der hat nunmehr eine echte Alternative, die ihn überzeugen könnte. Denn auch wenn VW Passat und Skoda Superb bereits schon länger miteinander verwandt waren, so wurden diese nunmehr gemeinsam entwickelt. So sehr sich das Design beider Konzernbrüder auch unterscheidet, gibt es daher eine weitgehend identische Technik, wobei das tschechische Gegenüber nach wie vor auch als Limousinenversion zu bekommen ist, während der Passat allein ein Kombi bleibt. Skoda-CEO Klaus Zellmer: „Seit über 20 Jahren führt der Superb das Verbrennerportfolio von Skoda an. Weiter optimierte Antriebsstränge und eine verbesserte Aerodynamik erzielen eine noch größere Effizienz. Den Plug-in-Hybrid haben wir rundum erneuert, er bietet nun mehr als 100 Kilometer elektrische Reichweite.“

Das Design des rund 4,90 Meter langen Superb wurde im Vergleich zu seinem Vorgänger nur behutsam weiterentwickelt. Für den Antrieb sorgen drei Benziner, zwei Diesel und ein neuer Plug-in-Hybridantrieb mit mehr als hundert Kilometer elektrischer Reichweite mit einem Leistungsspektrum von 110 kW / 150 PS bis 195 kW / 265 PS. Alle Versionen verfügen über ein Doppelkupplungsgetriebe und die beiden Topmodelle bieten wie bisher einen Allradantrieb. Zulegt hat der Skoda Superb 2024 nicht bei Komfort- und Sicherheitsausstattungen, sondern gerade auch bei den Fahrerassistenzsystemen. Innen bietet der Skoda Superb dabei das bekannt großzügige Platzangebot vorne wie hinten sowie ein neues Bedienkonzept mit einem 13-Zoll-Zentraldisplay. Erstmals ist die Oberklasselimousine aus Mlada Boleslav auf Wunsch auch mit einem Head-Up-Display zu bekommen.

Mehr Platz gibt es aufgrund der leicht gewachsenen Dimensionen nicht nur für die Insassen in beiden Sitzreihen, sondern auch für das Gepäck, denn jetzt locken Limousine mit 645 und Kombiversion mit 690 Litern, die sich durch Umklappen der Rücksitze nochmals deutlich vergrößern lassen. Beim Skoda Superb Combi sind es maximal 1.920 Liter Ladevolumen. Auf Wunsch verwöhnt der Superb Fahrer und Beifahrer auf längeren Strecken nunmehr mit klimatisierten Massagesitzen nebst elektrischer Bedienung. Erstmals verfügen Limousine und Kombi nach Enyaq-Vorbild über praktische Smartphone-Taschen auf der Rückseite der Vordersitze und das Topmodell und bietet im Fond eine verschiebbare Mittelarmlehne mit integrierten Becher- und Tablet-Haltern.

Neben den bekannten Diesel- und Benzintriebwerken mit vier Zylindern und 1,5 und 2,0 Litern Hubraum dürfte der neue Plug-in-Hybride für viele Kunden die rechte Wahl sein. Die neue Generation des PHEV ist exklusiv dem Superb Combi vorbehalten. Die Systemleistung des Familienkombis beträgt 150 kW / 204 PS, die über ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe jedoch allein an die Vorderräder übertragen wird. Hier bleibt eine Allradversion außen vor. Durch eine Speicherkapazität von maximal 25,7 kWh sind mit dem Hybriden rein elektrisch Strecken von mehr als hundert Kilometern drin - über 40 km mehr als im Vorgängermodell. Bei einer maximalen Ladegeschwindigkeit von elf Kilowatt an der Wallboxen oder Ladesäulen erstarkt das Batteriepaket in zweieinhalb Stunden von null auf hundert Prozent der Kapazität. An einer Schnellladesäule kann mit bis zu 50 kW nachgetankt werden.