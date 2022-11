Neue Zeiten

Langweilig, das war einmal. Toyota dynamisiert die fünfte Generation des Prius nicht nur optisch, sondern verpasst dem Plug-in-Hybrid mit 164 kW / 223 PS mehr Dampf und mit einer 13,6-Kilowattstundenbatterie deutlich mehr Reichweite als bisher.

Als der erste Toyota Prius vor rund 25 Jahren das Licht der automobilen Welt erblickte, waren die Meinungen geteilt. Die einen lobten die Japaner für den wegweisenden Hybridantrieb, die andere fragten sich, was ein solches Automobil auf den Straßen zu suchen habe. Schließlich waren die Leistungsdaten mit zunächst 43 kW / 58 PS des Verbrennungsmotors sowie 30 kW / 40 PS des Elektromotors nicht überragend und die Architektur des leistungsverzweigten Hybridantriebs trug nicht zwingend zum Temperament des Kompaktwagens bei.

Nichtsdestotrotz liebten die Hollywoodstars den Wagen genauso wie heutzutage die Birkenstock-Sandalen und trugen damit nicht unwesentlich zum Erfolg des elektrifizierten Pkws teil. Aus gutem Grund ziehen die Japaner kurz vor der Los Angeles Motorshow das Tuch von der fünften Generation des Toyota Prius, der allen Unkenrufen zum Trotz immer noch am Start ist. Der neue Prius räumt schon optisch mit allen Langweiler- Vorurteilen auf, die den Vorgänger anhafteten wie klebriger Teig an den Händen.

Die schnittige Front mit den V-förmigen LED-Scheinwerfer-Linien und den schmalen Kühlerschlitz schaut aus wie eine Mischung aus dem Hyundai i30 sowie einem Lucid und kommt deutlich schwungvoller um die Ecke als bisher. Die Japaner sprechen von einem Hammerhai-Design. Damit dürften sich auch jüngere Autofahrer wieder mehr für den Prius interessieren. Zumal der neue Plug-in-Hybrid mit dem 2.0 Liter Benziner und einer stärkeren E-Maschine eine Systemleistung von 164 kW / 223 PS auf die Straße bringt. Der Benziner trägt 111 kW / 148 PS dazu bei und der Transaxle Elektromotor an der Vorderachse 120 kW/160 PS. Im Vergleich zu den 90 kW / 122 PS des aktuellen PHEV-Modells sollte das spürbar mehr Souveränität und Fahrfreude generieren. Rollende Schikane, das war einmal.

Bei einem Toyota Prius PHEV geht es immer auch um die Reichweite. Bislang hatte die Batterie eine Kapazität von 8,8 Kilowattstunden, was für maximal 50 Kilometer reichte. Nun rüstet Toyota bei der fünften Generation des Prius auf und verpasst dem neuen Teilzeitstromer Akkus mit einer Kapazität von 13,6 kWh. Laut dem japanischen Autobauer soll sich damit die Reichweite um mehr als 50 Prozent vergrößern, also sich bei etwa 80 Kilometern einpendeln. Sicher ein ordentlicher Wert. Inwieweit der sich in der Realität umsetzen lässt, wird die erste Testfahrt zeigen. Beim Laden greifen die Asiaten eine spannende Idee auf und bieten optional ein Solardach an. Die Batteriepakete befinden sich unter der Rückbank, wie sich das auf die Platzverhältnisse und die Sitzposition auswirkt, bleibt abzuwarten.

Apropos: Mit 4,60 Metern ist der Prius um 4,6 Zentimeter kürzer als sein Vorgänger. Dennoch ist der Radstand um fünf Zentimeter und die Breite um 2,2 Zentimeter gewachsen. Damit reduzieren sich nicht nur die Überhänge, was der Agilität zugutekommt. Auch im Innenraum dürfte es deutlich geräumiger zugehen als bisher. Das Interieur präsentiert sich ebenfalls moderner als bisher. Toyota folgt dem Trend mit einem kleineren, sieben Zoll Display direkt vor dem Fahrer und einem großen Monitor über der Mittelkonsole. Allerdings stürzen sich die Japaner nicht Hals-über-Kopf in das Touchscreen-Abenteuer, sondern vertrauen bei der Steuerung der Klimaanlage nach wie vor auf eine Leiste mit schmalen Bedienhebeln. Ab Sommer 2023 steht der Prius Plug-in-Hybrid bei den Händlern.