Der neue Toyota Prius ist gefälliger als je zuvor. Wer dennoch lieber einen kompakten Crossover möchte, der kann sich für die neue Generation des C-HR entscheiden. Ab sofort auch als Plug-in-Hybrid erhältlich.

Volumenmäßig spielte der Toyota C-HR in seiner ersten Generation europaweit keine große Rolle, doch das Design sorgte allemal für jede Menge Aufsehen. Ähnlich wie zuvor der Nissan Juke war auch der erste Toyota C-HR mit seinen ungewöhnlichen Proportionen ein echter Hingucker. Jetzt rollt die zweite Generation an und sie ist zumindest in Sachen Design eine sehenswerte Weiterentwicklung des bisherigen Modells. Optisch gibt es durch kurze Überhänge, Frontdesign und 20-Zöller nicht nur Anlehnungen an den elektrischen bZ4x, sondern insbesondere an den neuen Prius, mit dem er sich auch große Teile seiner Technik teilt.

Auf den Spuren des Prius

Turbotriebwerke bleiben beim Toyota C-HR der neuen Generation weiterhin außen vor und so hat der Kunde Wahl zwischen Vierzylindern mit 1,8 und 2,0 Litern Hubraum. Die Verbrenner sind kombiniert mit Hybridantrieben der fünften Toyota-Generation, die neben Effizienz zunehmend auch ein Augenmerk auf die Fahrleistungen richten. Die wichtigsten Komponenten des Hybridsystems wurden umfassend überarbeitet, um Größe und Gewicht zu reduzieren. Unter anderem kommen ein neues Getriebe an der Hinterachse und eine neue Steuereinheit nebst leistungsfähigeren Hochspannungsbatterie zum Einsatz. Basismodell ist der 1,8 Liter große Vierzylinder, dessen Hybrideinheit 103 kW / 140 PS leistet, über dem in der Zweiliter-Variante ein Hybridmodul mit 145 kW / 198 PS arbeitet. Als Plug-in-Hybrid stehen dem Fahrer dank 13,6-kWh-Batterie rund 70 Kilometer elektrischer Reichweite, One-Pedal-Fahrgefühl und maximal 164 kW / 223 PS zur Verfügung. Der Normverbrauch: wohl unter einem Liter Super. Von vielen Kunden sehnlichst erwartet: für den Zweiliter-Hybriden ist erstmals auch eine Allradversion zu bekommen.

Innen gibt es Platz für maximal fünf Personen und ein umfangreiches Paket an Fahrerassistenzsystemen. Der Fahrer blickt auf ein 12,3 Zoll große Instrumentendisplay und in der Mitte der Armaturentafel werden Navigation und Soundsystem über ein zweites 12,3-Zoll-Display bedient. Für den Toyota C-HR PHEV bietet das Navigationssystem Informationen zur elektrischen Reichweite und örtlichen Ladestationen. Per Smartphone-App können vor Fahrtantritt verschiedene Funktionen gesteuert werden, um etwa den Innenraum vorzuwärmen oder zu kühlen. Neu ist eine automatische Einparkfunktion, die per App ferngesteuertes Einparken ermöglicht, während sich der Fahrer außerhalb des Fahrzeugs befindet. Im Vergleich zum Vorgänger enthält der neue Crossover doppelt so viele recycelte Kunststoffe, die in mehr als hundert verschiedenen Teile verwandt werden. Dazu gehört ein neuer Stoff für die Sitzbezüge, der aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird oder die Stoßstangen, die aus einem neu entwickelten Harzmaterial gefertigt werden.