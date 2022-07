Neustart im Westen

In Europa ist der Toyota Crown weitgehend unbekannt, doch gerade in Asien ist das Oberklassemodell der Japaner eine große Nummer. Jetzt soll der neue Toyota Crown auch die USA erobern – als hybrider Crossover.

In Asien und gerade in Japan hat der Toyota Crown einen Ruf wie Donnerhall. Auch in den Vereinigten Staaten hat Toyota in der oberen Mittelklasse mit dem Dauerläufer Camry einen echten Bestseller im Programm. Der Crown wurde nicht nur komplett neu entwickelt, sondern soll nunmehr als hybrider Crossover auch ein Bestseller in den USA werden. Mehr als bei den Vorgängergenerationen soll der Crown in Sachen Design und Dynamik punkten; gerade um gegen die Konkurrenz aus Europa bestehen zu können. Positioniert ist er zwischen dem farblosen, aber erfolgreichen Toyota Camry und dem größeren Avalon – beides klassische Limousinen.

Der US-Kunde hat nicht nur die Wahl zwischen den drei Ausstattungsvarianten XLE, Limited und Platinum, sondern kann sich auch zwischen den beiden Antriebssträngen Hybrid Max und dem bekannten Hybridsystem der vierten Generation entscheiden. Der neue Hybrid-Max-Antriebsstrang wird exklusiv in der Platinum-Ausführung angeboten wird und ist mit 250 kW / 340 PS insbesondere auf sportliche Fahrleistungen ausgerichtet. Hierfür wurde ein 2,4 Liter großer Vierzylinderturbo mit einer Sechsgangautomatik kombiniert, die dem Fahrer bereits bei niedrigen Drehzahlen ein kraftvolles Drehmoment bieten soll. Der Hybrid Max bietet dabei einen Normverbrauch von 8,4 Liter Super auf 100 Kilometern. Wer im neuen Toyota Crown sparsamer unterwegs sein will, setzt auf die Ausstattungsvarianten XLE und Limited, die mit dem bekannt effizienten Hybridsystem ausgestattet sind, das unverändert mit einer Nickel-Metallhydrid-Batterie gekoppelt ist Der Normverbrauch: sparsame 6,2 Liter auf 100 Kilometern. Für den Antrieb sorgt ein 2,5 Liter großer Vierzylinder, der seine Motorleistung von 172 kW / 234 PS auf beide Antriebsachsen überträgt.

Unterwegs auf der neuen GA-K-Plattform von Toyota ist der Crown fast vier Zentimeter höher ist der bekannte Camry. Im Innenraum gibt es bereits beim XLE-Basismodell drei wählbaren Fahrmodi, 19-Zoll-Leichtmetallrädern, beheizbaren und elektrische Vordersitzen und ein Multimedia-System mit 12,3-Zoll-Touchscreen und sechs Lautsprechern ausgestattet. Der edlere Crown Limited bietet unter anderem LED-Scheinwerfer, Panoramadach, klimatisierte Ledersitze, JBL-Audiosystem und Abstandssensor. In der Platinum-Version bietet der Toyota Crown ferner den leistungsstarken Hybrid-Antriebsstrang, adaptive Federung, sechs wählbaren Fahrmodi, und 21-Zoll-Leichtmetallfelgen. Marktstart ist Ende des Jahres. Der wäre vielleicht doch auch etwas für den europäischen Markt.