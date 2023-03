Der mächtige chinesische Geely-Konzern hat in Europa viel vor. Besonders groß sind dabei die Erwartungen an Zeekr, eine edle Volumenmarke, die sich Richtung Audi oder Tesla positionieren soll. Der kompakte Zeekr X soll designorientierte SUV-Kunden ansprechen.

Mit einer Länge von 4,45 Metern trifft der Elektro-SUV in jedes Segment, in dem sich viele für einen kompakten Einstiegscrossover interessieren. Dabei präsentiert sich der Zeekr X als schicker Zwillingsbruder des Smart #1, mit dem er sich nicht nur variable SEA-Plattform (Sustainable Experimental Architecture), sondern auch große Teile der Technik teilt. Seine offizielle Weltpremiere soll der City-SUV erst auf der Messe Auto China in Shanghai Mitte April feiern, wo die finalen technischen Daten kommuniziert werden. Da die Technik vom Smart #1 stammt, dürfte der Zeekr X jedoch ebenso mit Hinterrad- und Allradantrieb verfügbar sein und ein Leistungsspektrum zwischen 200 kW / 272 PS und über 300 kW / 408 PS bieten. Das 66 kWh große Akkupaket des Smart #1 ermöglicht dabei Reichweiten von bis zu 450 Kilometern. Dabei dürfte es angesichts des Segments und der starken internationalen Konkurrenz kaum bleiben.

Auf nach Europa 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Zeekr X Zeekr X Mehr

Zeekr will insbesondere in Europa Interessenten zum Geely-Ableger locken. Daher wurde das Aussehen des Zeekr X auch im Geely-Designcenter Göteborg unter Leistung von Stefan Sielaff kreiert. Sielaff hat in der Autoindustrie eine bewegte Vergangenheit und war in den vergangenen Jahrzehnten an verschiedenen Positionen für Marken wie Audi, Volkswagen, Mercedes oder Bentley verantwortlich, ehe er zu dem chinesischen Autobauer Geely wechselte und nun bevorzugt aus Göteborg arbeitet.

Der Zeekr X ist das dritte Modell nach Zeekr 001 und 009, die als Luxuslimousine und Van in höheren Klassen unterwegs sind. Wie variabel die SEA-Plattform ist, zeigt, dass diese nicht nur den kompakten Zeekr X, sondern auch den 4,97 Meter langen Shooting Brake des Zeekr 001 beheimatet. Dessen Leistungsdaten sind dabei ebenso beeindruckend wie das Styling: 400 kW / 544 PS, 768 Nm Drehmoment, Allradantrieb und 0 auf Tempo 100 in 3,8 Sekunden. Die beiden Batterien mit Größen von 86 und 100 kWh im Unterboden kann innerhalb von 30 Minuten auf bis zu 80 Prozent erstarken und wer die Rückbank des Elektromodells umklappt, kann mehr als 2.100 Liter Stauraum nutzen. Wer den Zeekr-eigenen-360-kW-Lader nutzt, pumpt in fünf Minuten 120 frische Kilometer Reichweite in den Chinesen.

„Die Marke Zeekr ist am Start, um im Premium-EV-Segment erfolgreich zu sein. Wir haben die besten Ressourcen eines Automobilunternehmens hinter uns, darunter eine etablierte Lieferkette und eine breite industrielle Präsenz, die bereit ist, mit der Produktion von Fahrzeugen zu beginnen“, sagt Andy An Conghui, CEO von Zeekr Technology, „außerdem profitieren wir von einer technologieorientierten Denkweise, die uns vorantreibt, um den Verbrauchern ein besseres Elektrofahrzeug-Erlebnis zu bieten.“