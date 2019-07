Eine texanische Firma will noch in diesem Jahr kommerzielle "Aus-Flüge" in einem einsitzigen Elektroflugzeug verkaufen, das per Joystick gesteuert werden kann - ohne dass dafür ein Pilotenschein erforderlich ist. Das Start-up konkurriert mit zahlreichen Unternehmen um Neuentwicklungen im Bereich der elektrisch angetriebenen, senkrecht startenden und landenden Luftfahrzeuge. Auch die Luft- und Raumfahrtriesen Boeing und Airbus mischen mit. Typischerweise generieren diese Vehikel Auftrieb und Balance über mehrere Rotoren. LIFT Aircraft ist möglicherweise das erste Unternehmen, das Vergnügungsfahrten in einem solchen Fahrzeug anbieten darf. Das Flugzeug soll mit 196 Kilogramm leicht genug sein, um von der US-Luftfahrtbehörde als ultraleichtes Fahrzeug eingestuft zu werden. Diese können von einer Person ohne Lizenz nach den Regeln der Federal Aviation Authority geflogen werden. Ausgestattet mit 18 Rotoren soll es dank Schwimmern auch auf dem Wasser landen können. Ein Fallschirm ist für Notfälle an Bord. Unternehmensgründer Matt Chasen. "Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der jeder fliegen kann. Die Luftfahrtbehörde zertifiziert derzeit noch keine elektrischen Senkrechtstarter. Aber für Freizeit- und Sportzwecke sind sie erlaubt. Also wollen wir loslegen." Kunden müssten zunächst in einem Simulator die Steuerung erlernen, bevor sie in den sogenannten "Hexa" dürfen. Maximal 15 Minuten halten die Batterien. Ein Bordcomputer soll verhindern, dass das Flugzeug ein vorgegebenes Gebiet verlässt.