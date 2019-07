Das befürchtete Chaos auf Österreichs Autobahnen und Landstraßen ist am Samstag ausgeblieben. Wie zuvor Tirol hatte auch das Salzburger Land erklärt, Landstraßen für den Durchgangsverkehr zu sperren. Damit solle das verlassen der Autobahn für den Transitverkehr verhindert werden, so die Landesverkehrspolizei Salzburg. Durch ausweichende Fahrzeuge seien nicht nur die Orte und untergeordneten Straßen überschwemmt, der massenhafte Verkehr mache auch den Einsatz von Rettungskräften so gut wie unmöglich. Eigentlich war geplant, am Wochenende zwischen 6 und 20 Uhr alle Abfahrten der A10, der Tauernautobahn zu sperren, hätte die Straßenlage dies erfordert. Dies hätte nur für Durchreisende gegolten. Friedrich Schmidhuber, Leiter der Salzburger Landesverkehrspolizei erklärt: "Wenn jemand ein Hotel anfährt, wenn jemand ein Restaurant besuchen möchte oder auch einkaufen will, dann kann er die Autobahn verlassen. Es geht tatsächlich nur um diesen Ausweichverkehr bei Stauungen, der vor allem von den Navis verursacht wird." Am Samstag verlief der Verkehr jedoch reibungslos: "Heute schaut es aus polizeilicher Sicht sehr gut aus, natürlich auch für die Urlauber, weil wir derzeit keinen Stau in Richtung Süden und auch nicht Richtung Norden haben" Selbst Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU hatte zu der Sperrung der Landstraßen in Tirol bereits Stellung bezogen. Er wolle mit seinem österreichischen Amtskollegen reden und hatte eine Klage gegen Österreich angekündigt.