Sehen Sie im Video: Schneesturm im Juli? Unfall an Tankstelle sorgt für Verwirrung.









Diese Tankstelle scheint auf den ersten Blick schneebedeckt.

Sie befindet sich in der US-Stadt Quincy im Bundesstaat Massachusetts.

Dort schneit es im Sommer jedoch nicht.

Die Polizei von Quincy klärt den Fall auf:

Das Feuerlöschsystem der Tankstelle funktionierte nicht richtig und löste sich von selbst aus.

So schoss weißer Schaum vom Tankstellendach herab und bedeckte den Boden und Autos in der Nähe.

Laut einer Sprecherin der Tankstelle sei die Störung auf einen defekten Wärmemelder zurückzuführen.

Auch Kunden waren von dem Unfall betroffen.

Drei Personen meldeten Atembeschwerden und wurden von Sanitätern untersucht.

Viele Twitter Nutzer vergleichen den Schaum mit Schnee:

Christmas in July @AngelaCristiani

Andere sind froh, dass das Löschsystem im Notfall funktionieren würde:

Hey at least you know it works. Hope the people injured recover quickly. @NeilTemkin