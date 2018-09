Wladimir Putin war es leid: Wie schon sein Vorgänger Boris Jelzin fuhr der russische Präsident in einer gepanzerten Mercedes S-Klasse durch Moskau. Aber im Fuhrpark des russischen Staatschefs sollten nach sechs Jahrzehnten endlich auch wieder russische Limousinen stehen. Und es durfte nichts von der Stange sein. Schließlich hat US-Präsident Donald Trump mit dem berühmten "Beast" ebenfalls eine eindrucksvolle amerikanische Maßanfertigung in der Garage stehen. Also gab Putin 2012 die Entwicklung eines heimischen Fahrzeugs in Auftrag. Sechs Jahre später, im Mai 2018, konnte er das Ergebnis anlässlich seiner vierten Amtseinführung stolz der Welt präsentieren.

Im Aurus Senat steckt auch deutsche Technik

Auf der Moskau Motorshow wurde nun eine zivile Version des Aurus " Senat" präsentiert, die in den freien Verkauf geht. Optisch erinnert der Wagen an den Rolls Royce Phantom. Zur Wahl stehen eine 5,6 Meter lange Kurzversion und ein ein Meter längeres gepanzertes Modell. Ganz ohne internationale Hilfe ging es dann aber doch nicht: An der Entwicklung des 600 PS starken Hybridmotors war auch Porsche beteiligt. Die Maschine katapultiert die tonnenschwere Limousine in sechs Sekunden auf 100 Stundenkilometer. CEO des russischen Autobauers Sollers, einem der Unternehmen hinter Aurus, ist wiederum Ex-Daimler-Manager Franz Gerhard Hilgert. Über den Preis wurde noch nichts bekannt, auf den Markt kommen soll der Aurus ab 2019, zunächst in limitierter Stückzahl.

Dem Vernehmen nach will Wladimir Putin höchstpersönlich auf Kundenfang für sein Flaggschiff gehen. Im Juni führte er seine Staatskarosse in Moskau bereits sichtbar stolz dem Kronprinzen von Abu Dhabi Mohammed al Nahyan vor:

