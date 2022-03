Ein 14 Jahre alter Tesla wurde für über 250.000 US-Dollar verkauft – ein neuer Rekord. Nur circa 2000 Exemplare sollen von dieser Baureihe noch fahrtauglich sein.

Der Roadster war das erste Tesla-Auto, ein kleiner zweisitziger Sportwagen auf Basis des Lotus Elise. Ein Exemplar davon wechselte nun für mehr als 250.000 US-Dollar (etwa 224.000 Euro) den Besitzer.

Nach rein wirtschaftlichen Maßstäben war die Tesla-Roadster-Serie weit entfernt von einem erfolgreichen Fahrzeugprogramm, wie das Fachportal "Electrek" die Historie der Automarke zusammenfasst. Sie kam im Vergleich zu anderen ähnlichen Modellen anderer Fahrzeugherstellern relativ spät heraus und hatte von Beginn an mit vielen Produktionsproblemen zu kämpfen, die zu ständigen Änderungen führten. Daher entstanden während der vierjährigen Produktionszeit zwischen 2008 und 2012 gerade einmal 2400 Einheiten des Roadster, von denen noch ungefähr 2000 fahrtauglich sein sollen.

Tesla mit Reichweite von 393 Kilometern

Aber die Fahrzeuge waren für Tesla aus Marketing-Gründen erfolgreich: Der Roadster hat die Wahrnehmung der Menschen darüber verändert, was Elektroautos sein können. Er hat dazu beigetragen, mehrere weitere Elektrofahrzeugprogramme verschiedener großer und kleiner Autokonzerne zu starten oder zu beschleunigen, wie "Electrek" erläutert.

Mit einer Reichweite von 393 Kilometern mit dem ersten Lithium-Ionen-Akkupack in einem Serienauto, einer Beschleunigung von 0 auf (knapp) 100 km/h in 3,7 Sekunden und einer Höchstgeschwindigkeit von 201 km/h setzte er neue Maßstäbe in seiner Fahrzeugklasse. In Zukunft, wenn alle neuen Autos elektrisch sind, werde man wahrscheinlich auf den Tesla Roadster als das Fahrzeug zurückblicken, wie "Electrek" mutmaßt, das die elektrische Revolution der Automobilindustrie ausgelöst hat.

Das Fachportal führte ein Interview mit Pete Gruber von der Gruber Motor Company, die unter anderem ein Gebrauchtwagenportal betreibt. Allein in den letzten drei Monaten seien dort sechs Tesla Roadster verkauft worden und an den Verkaufserlösen könne man ablesen, dass die Preise steigen.

Laufleistung von nur 1350 Kilometern

Ein Anbieter hat nun auf diesem Portal einen sehr frühen 2008 Roadster mit der sehr niedrigen Laufleistung von nur 1350 Kilometern gelistet. Gruber vermutete im Gespräch mit "Electrek", dass die Kombination aus Laufleistung und niedriger Fahrgestellnummer viel Interesse wecken würde und schlug dem Besitzer vor, einen hohen Mindestpreis von 250.000 US-Dollar anzusetzen.

Innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung erhielt der Eigentümer mehrere Angebote über dem geforderten Preis hinaus und verkaufte es schließlich für weit über 250.000 US-Dollar – der exakte Preis wurde nicht veröffentlicht. Mit den Neupreisen von 2008, die zwischen 50.000 und 70.000 Dollar lagen, kann man hier jedoch eindeutig von einer saftigen Wertsteigerung sprechen. Ein höherer Preis sei nach derzeitigem Kenntnisstand nie für ein solches Modell bezahlt worden.

Quellen: Electrek, Gruber-Motors