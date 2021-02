Spektakulärer Jahresauftakt

Auch wenn es vorher kleinere Rennen gibt und die Corona-Pandemie die Welt weiterhin fest im Griff hat, bilden die 24 Stunden von Daytona traditionell den Auftakt des internationalen Motorsportjahres. Dieses Jahr ging es nicht nur bei den Tourenwagen besonders heiß her.

Das Wetter passte, das Starterfeld in den fünf Klassen ohnehin und so sollte es auch in diesem Jahr spektakulären Motorsport im Hochgeschwindigkeitsoval von Daytona geben. Ein Rennen, das im Vergleich zu den 500 Meilen oder anderen Events zwar einen Namen von Weltruf hat, aber kein echter Publikumsmagnet ist. Doch statt der 15.000 bis 20.000 Fans, die sonst bevorzugt im Innern der Rennstrecke nahe der floridianischen Atlantikküste auf Campern und mit Zelten übernachten, fanden die 24 Stunden von Daytona aufgrund der anhaltenden Pandemie vor weitgehend leeren Rängen statt. Das Rennen selbst war gerade in der Startphase heißer denn je und stellte die Außentemperaturen mit ihren wohligen 20 Grad Celsius schnell in den Schatten. 13 Gelbphasen während der 24 Stunden stellten die Reihenfolge so manches Mal auf den Kopf und ließen manche jubeln, die längst abgeschrieben schienen.

Den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Daytona holte sich in diesem Jahr der Acura ARX-05 DPi von Wayne Taylor Racing mit der Startnummer 10 in der Fahrerbesetzung Filipe Albuquerque, Ricky Taylor, Alexander Rossi und Helio Castroneves. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, dass es zu einem heißen Zielsprint mit dem Ganassi Racing eingesetzten Cadillac kommen würde. Doch ein Reifenschaden ließ das Team um Kevin Magnussen, Renger van der Zande und Scott Dixon alle Chancen auf den Gesamtsieg begraben. So wurde es für WTR in der Prototypenklasse der vierte Daytona-Sieg in den letzten fünf Jahren und der dritte Sieg in Folge. War Wayne Taylor Racing bisher mit einem Cadillac unterwegs gewesen, so gewann man 2021 erstmals auf einem neu aufgebauten Acura-Prototyp. Das Ganassi-Reifenpech machte den Weg frei für den Cadillac mit der Startnummer 48 (Johnson / Kobayashi/Pagenaud/Rockenfeller) der sich auf dem zweiten Platz vor dem Mazda-Prototypen (Bomarito/Tincknell/Jarvis) auf Platz sichern konnte.

In der LMP2-Klasse siegte Era Motorsport auf dem Oreca mit der Startnummer 18 (Dalziel/Merriman/Tilley/Chatin), die die Orecas von Starworks mit der Startnummer acht (Farano/Aubry/Buret/Vaxiviere) und der Dragon Speed mit der Nummer 82 (DeFrancesco/Lux/Mies/Schiller) hinter sich lassen konnten. Den ersten Klassensieg in der neuen LMP3-Klasse konnte sich Riley Motorsports auf dem Ligier mit der Nummer 72 (Askew/Pigot/Andrews/Robinson) sichern. Auf den weiteren Plätzen landeten mit deutlichem Rückstand der Sean-Creech-Ligier (Nummer 33 - Barbosa/Willsey/Clairay/Boyd) und dem Mühlner-Duqueine (Nummer sechs - Kranz/Hörr/Koch/McAleer).

Porsche, mit großen Erwartungen bei der 59. Auflage des Rennklassikers gestartet, schaffte es aufgrund von verschiedenen Reparaturen und Zwischenfällen nur auf Platz sechs in der schnellen GTLM-Klasse. Hier gab es einen spektakulären Doppelsieg der neuen Corvette C8, die in der Fahrerbesetzung Garcia/Taylor/Catsburg auf der Startnummer drei und 770 Runden rundengleich den ersten Platz vor der zweiten Corvette C8 mit der Startnummer 4 und den Fahrern Milner/Tandy/Sims belegte. Auf dem starken dritten Platz der BMW M8 GTE mit einer Runde Rückstand und dem Fahrerquartett Edwards/Krohn/Farfus/Wittmann. Erst auf Platz sechs landete der Porsche 911 RSR mit MacNeil/Estre/Lietz/Bruni und insgesamt zehn Runden Rückstand. Für das Team WeatherTech Racing war das Rennen gelaufen, bevor es gestartet war. Werksfahrer Kévin Estre war von einem BMW kurz vor dem Flaggenstart ins Heck gefahren worden. Der Franzose konnte einen Dreher nicht verhindern und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug. Die Reparatur der Schäden an Front und Heck des 515 PS starken Autos warf die Mannschaft um 14 Runden zurück.

In der kleineren GTD-Klasse lief es für Porsche kaum besser. Das Kundenteam von Wright Motorsports belegte hier immerhin Platz vier. Den Sieg in der GTD-Klasse ging an den Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 57. Nach 745 Runden konnte das Fahrerteam Ward/Ellis/Dontje/Engel den zweiten Mercedes-AMG GT3 mit der Nummer 75 und den Piloten Habul/Marciello/Grenier/Stolz knapp hinter sich lassen. Eine Vorentscheidung fiel vier Stunden vor dem Rennende, als sich der führende Ellis in der Startnummer 57 über mehrere Runden ein spektakuläres Duell mit dem zweitplatzierten Ferrari 488 lieferte. Bei einem Überholversuch kam es schließlich zu einer Berührung, bei der Ellis sein Fahrzeug - im Gegensatz zu seinem Verfolger - auf der Strecke halten und die Führung behaupten konnte. In der Folge dieser Aktion schloss Stolz im AMG GT3 mit der Nummer 75 die Lücke nach vorne.

Etwas überraschend auf Platz drei und ebenfalls noch in der gleichen Runde der Lamborghini Huracan GT3 mit der Startnummer eins und den Piloten Sellers/Snow/Lewis/Caldarelli, die den ersten Porsche 911 GT3 R mit Long/Hindman/Bachler/Heylen auf den vierten Platz schoben. Lange Zeit hatte der 500 PS starke Wright-Porsche auf dem Podest gelegen, ehe eine Kollision wertvolle Zeit in der Box kostete. "Es gab harte Kämpfe wie in einem Sprintrennen", sagt Sebastian Golz, Projektleiter Porsche 911 GT3, "die Kollisionen haben in diesem intensiven Langstreckenlauf viele Reparaturstopps notwendig gemacht, eines unserer Autos ist sogar ganz ausgeschieden. Wir haben uns über das gesamte Rennen in den Top Fünf behauptet, aber das Podium in diesem Jahr leider um zehn Sekunden verfehlt."