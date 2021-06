Flammenwerfer

Der Audi RS6 ist der schärfste Kombi, den man derzeit weltweit fahren kann. Wem die dicken Serienbacken gepaart mit 600 PS und 300 km/h Spitze nicht reichen, kann zur heiß gemachten Abt-Variante greifen. Wenn es noch exklusiver sein darf, setzt die Signature Edition dem Ganzen die Krone auf - mit 800 PS und 1.000 Nm Drehmoment.

Vom exklusivsten aller Abt-Modelle gibt es gerade einmal 64 Stück und die Fans sportlicher Lastesel sollten daher beinahe so schnell sein wie der 330 km/h schnelle Power-Kombi selbst. Benannt ist der Abt Audi RS6 der Johann Abt Signature Edition nach dem Firmengründer eines der bekanntesten Tuner Europas. Im Jahre 1896 gründete Johann Abt im Allgäu seine Schmiede, die letztlich zu einem exklusiven Autoveredler der ungewöhnlichen Art wurde. Wer an schnelle Audis denkt, der kennt auch Abt und sein rasendes Portfolio - egal, ob in Hamburg, Miami, London oder Dubai. Ein Relikt des ehemaligen Schmiedebetriebes ist in jedem der 64 exklusiven Sondermodelle als Zeitkapsel auf der Mittelkonsole verbaut - in Form eines winzigen Stücks des alten Amboss aus der Abt-Schmiede.

Der doppelt aufgeladene Achtzylinder - ohnehin einer der stärksten seiner Art - bekam im Hause Abt nochmals einen imposante Leistungsspritze. Statt der 441 kW / 600 PS und 800 Nm maximales Drehmoment leistet der Johann Abt Signature Edition 589 kW / 800 PS und bis zu 1.000 Nm. Im Fahrbetrieb zeigt sich der Unterschied zum alles andere als schwächlichen RS6-R, der bereits 740 PS leistet und höllisch Laune macht. Im Fahrbetrieb ist von dem Leistungsplus jedoch kaum etwas zu merken. Der eine Audi RS6 ist stark, die andere Abt-Version noch stärker und die Signature Edition hat noch ein paar Dutzend trampelnde Zossen mehr unter der Haube. Eine Hubraumerweiterung täte dem RS6 gut, denn die in dieser Leistungsklasse vergleichsweise überschaubaren vier Liter Brennraum spürt man unter Last allemal.

Die Beschleunigung ist jedoch brutaler denn je - statt der gewöhnlichen 3,6 Sekunden der Serienmodells spurtet der heiß gemachte Flammenwerfer in 2,9 Sekunden auf Tempo 100. Auf dem digitalen Tacho fliegen die 100er-Marken nur so im Flug vorbei. Die 300er-Marke durchbricht der Allradkombi in kaum mehr als 28 Sekunden. Das angepasste Abt-Fahrwerk ist straff an der Grenze zu hart und beim wiederholten Beschleunigungsversuch fragt man sich unvermittelt, wieso man 109.000 Euro für das Signature-Paket ausgeben soll, die das Komplettfahrzeug rund 260.000 Euro teuer macht? Was bringt einem der üppige Aerodynamik-Kit der dem 2,1 Tonnen schweren Kombi 150 Kilogramm mehr Abtrieb auf der Hinterachse spendiert und den Lademeister somit auch bei maximalen Geschwindigkeiten stabil und fahrerbarer denn je macht. Die Optik des heißen RS6 aus Kempten ist mit düsteren 22 Zöllern, Spoilern, Schwellern und vier gewaltigen Endrohren gewaltig. Zurückhaltung ist wirklich anders. Genauso wollen es die Abt-Fans.

Es sind nicht die zusätzlichen 60 PS, nicht das Plus an Drehmoment oder der Hauch einer besseren Beschleunigung, die den Reiz der Sonderedition ausmachen. Der Abt Audi RS6 Johann Abt Signature Edition ist die nicht weniger als die Kirsche auf der Torte, die den Sammler von exklusiven Autos lockt. Denn der schnellste RS6 bietet mit seinem mythosschwarzen Metalliclack, einer sehenswerten Volllederausstattung, Karbonapplikationen sowie Designpaketen mit Keramikbremsanlage das maximale, das derzeit in einem Familienkombi möglich ist. Und wer nett fragt und noch ein paar Scheine nachlegt, bekommt sicher auch noch den ein oder anderen Sonderwunsch realisiert. So hätte es dem Schmied Johann Abt auch gefallen - ganz wie es der geneigte Kunde will.