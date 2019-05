Die Aussichten könnten schlechter sein: An diesem Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und damit bundesweit ein gesetzlicher Feiertag. Wer den Freitag darauf zudem als Brückentag genommen hat, dem steht also ein richtig langes Wochenende bevor. An dem - je nach Region - sogar das Wetter passen soll: So darf im Südosten Deutschlands schon am Vatertag selbst mit viel Sonne und Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad gerechnet werden. In der Nordwesthälfte bleibt es an Himmelfahrt zwar grau und teilweise regnerisch, doch spätestens am Samstag, pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang (1. Juni), geht es auch dort mit dem Wetter und den Temperaturen bergauf. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können hierzulande am Sonntag dann Spitzenwerte zwischen 25 und 29 Grad erreicht werden.

Getrübt wird die Vorfreude auf das lange Wochenende jedoch durch eine aktuelle Warnung des ADAC, wonach sich Ausflügler in den kommenden Tagen auf jede Menge Stau einstellen müssen. Vor allem zur Hauptreisezeit am Mittwoch- und Sonntagnachmittag sei mit erheblichem Verkehr zu rechnen, sodass fast jede Fahrt im Stau ende, prognostiziert der ADAC - auch, weil nicht wenige der aktuell mehr als 500 Baustellen zum Nadelöhr würden.

ADAC-Stauprognose: Hier wird es an Christi Himmelfahrt voll auf den Straßen

Eine besonders große Staugefahr besteht an Christi Himmelfahrt demnach in den Großräumen der Großstädte sowie auf den Autobahnen in Richtung Süden und zu den Küsten im Norden. Reisende sollten daher auf Freitag und Samstag ausweichen, wenn sie staufrei an ihr Ziel und wieder nach Hause kommen wollen.

Wo der ADAC konkret vor erhöhter Staugefahr warnt, können Sie der nachfolgenden Auflistung entnehmen:

A 1: Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck

Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck A 2 : Berlin - Hannover - Dortmund

: Berlin - Hannover - Dortmund A 1/A 3/A 4: Kölner Ring

Kölner Ring A 3: Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau A 4: Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Chemnitz - Dresden

Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Chemnitz - Dresden A 5: Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe - Basel

Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe - Basel A 6: Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A 7: Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte

Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte A 7: Hamburg - Flensburg

Hamburg - Flensburg A 8: Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A 9: München - Nürnberg - Berlin

München - Nürnberg - Berlin A 10: Berliner Ring

Berliner Ring A 93: Inntaldreieck - Kufstein (Österreich)

Inntaldreieck - Kufstein (Österreich) A 95 /B 2: München - Garmisch-Partenkirchen

München - Garmisch-Partenkirchen A 99: Umfahrung München

Umfahrung München Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München

Fernstraßen von und zur Küste

Quelle: ADAC