Rund 230.000 Zuschauer aus aller Welt verwandelten das 24 Stunden Rennen 2019 zur Eifelparty in der Grünen Hölle. Im Jahr 2020, dem Jahr der großen Corona-Pandemie, konnten jetzt ganze 8500 Zuschauer live am Ring sein, nachdem das große Rennevent schon zuvor von Mai auf den September verschoben wurde. Die Besucher mussten zudem strenge Sicherheitsauflagen hinnehmen und in der langen Nacht des 24-Stunden-Rennen durfte keiner auf den Sitzen bleiben.

Von 22.30 Uhr bis morgens 7 Uhr wurden die Sitze gesäubert und desinfiziert. In dieser Nacht gab es allerdings auch kein Rennen zu sehen. Um 22.32 Uhr am Samstagabend bis 8 Uhr am Sonntagmorgen war das Rennen unterbrochen. Dauerregen machte das Fahren auf der Rennstrecke unmöglich. Rennleiter Walter Hornung drückte auf den Knopf für die Rote Flagge. Die Bedingungen wurden während der Nacht immer schlechter, der Regen immer stärker und das Wasser konnte nicht mehr von der Bahn ablaufen.

Das 24h-Rennen des Jahres 2020 bringt aber für BMW endlich nach 10 Jahren wieder ein Sieg am Ring. In 50 Jahren von 1970, dem Beginn der ADAC 24 Stunden Rennen, bis zum Jahr 2019 hatte BMW 19 Siege eingefahren. In diesem Jahr wurde es besonders spannend. Audi R8 LMS GT3 und der Rowe Racing BMW M6 GT3 lagen so dicht beieinander, dass schließlich das Rennen durch den letzten Boxenstopp für BMW gewonnen wurde, da der Audi gut 15 Minuten vor dem Ziel nach seinem letzten Boxenstopp rund 18 Sekunden hinter dem BMW wieder auf die Strecke kam.