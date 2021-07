Ja, sie sehen es richtig, dies ist ein fliegendes Auto . Es gleitet nach Angaben seines Herstellers auf diesen Bildern rund 2.400 Meter hoch, hatte bereits über 140 erfolgreiche Landungen gemacht und ist daher ein vielversprechender Prototyp.Von einem Flughafen in der westlichen Slowakei war es gestartet und landete nach rund 75 Kilometern und 35 Minuten Flugzeit in der Hauptstadt Bratislava. In unter drei Minuten soll es sich nach seiner Landung in ein Auto verwandeln können, indem es seine vorderen Flügel ins Heck reinmanövriert. Auf der Straße kann das „AirCar“, wie es der Hersteller genannt hat, rund 190 Stundenkilometer schnell fahren. In der Luft ist das fliegende Auto aber noch vergleichsweise langsam unterwegs.