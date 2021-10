Für einen angehenden Architekten ist es nicht leicht, als Abschlussarbeit ein Projekt anzugehen, das auch tatsächlich gebaut wird. Die Kosten für ein normales Haus sind einfach zu hoch. Doch Hank Butitta sagte: "Ich war es einfach leid, Gebäude zu zeichnen, die niemals gebaut werden, für Kunden, die gar nicht existieren und mit Details, die ich nicht wirklich verstehe."

Er wollte für seine Masterarbeit an der Universität von Minnesota selbst etwas herstellen. Die Lösung für seine Probleme fand Butitta schließlich beim Anzeigenportal Craiglist. Dort kaufte er einen ausrangierten Schulbus für nur 3000 Dollar. Der Bus wurde nicht einfach in ein Wohnmobil umgebaut. In ihm wurden zahlreiche Visionen für eine platzsparenden modularen Einrichtungsstil umgesetzt. Alle Einbauten gehorchen einem genau definierten Raster und könnten miteinander ausgetauscht werden.

Um mit so einer geringen Grundfläche auszukommen, ist es wichtig, dass jeder Quadratmeter mehrere Funktionen erfüllt. Es ist nicht möglich, ein Zimmer fürs Essen, eines zum Schlafen und ein drittes zum Arbeiten vorzuhalten. Die Einrichtung muss sich für die verschiedenen Bedürfnisse einfach verwandeln lassen. "Mein Projekt zeigt, dass man mehr lernt, wenn man einen kleinen Raum tatsächlich bis zum Ende ausarbeitet, als wenn man ein komplexes Projekt nur an der Oberfläche anreißt", sagt Hank Butitta.

Obwohl der Bus nur etwa 23 Quadratmeter Grundfläche besitzt, können ihn nun sechs Personen bewohnen. Für den Ausbau investierte Butitta noch einmal 6000 Dollar, den Großteil der Arbeiten schaffte er in 15 Wochen.

Das Beste an dem Projekt: Nach bestandenem Master durften die anderen Studenten ihre Präsentationen wieder abhängen und in Mappen verstauen. Hank Bulitta dagegen lud seine Freunde zu einer USA-Rundreise mit seinem Bus sein.

