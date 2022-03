Pebble Beach, seit Jahren unangefochten der beste Autoevent auf der Welt, bekommt in diesem Frühjahr zum ersten Mal ernsthafte Konkurrenz. Der Amelia Island Concours stellt sich klein und fein immer breiter auf; mittlerweile eine echte Alternative zu seinem kalifornischen Gegenüber.

Die Autofans lechzen nach Veranstaltungen, um der eigenen Neigung zu frönen und da kommt ein Frühjahrsevent wie der Amelia Island Concours gerade recht auch wenn der Krieg in der Ukraine bei vielen Gesprächen ein Thema ist. Exklusiv und edel war es in Amelia Island schon immer, während der frühe Termin im Jahreskalender sein Übriges tut, um die Veranstaltung nicht nur an der floridianischen Westküste und den USA begehrt zu machen. Nachdem die pandemischen Reiseeinschränkungen weitgehend aufgehoben sind und das automobile Europa den ausklingenden Winter noch nicht ganz abgestreift hat, kommt eine exklusive Veranstaltung wie der Amelia Island Concours gerade recht. Man trifft sich in einer der wohlhabendsten Regionen der USA an der Nordküste Floridas und frönt der gemeinsamen automobilen Leidenschaft vom Klassiker bis zum Neuwagen.

Die Gunst der Stunde 1 von 20 Zurück Weiter Zurück Weiter Amelia Island Concours 2022 Amelia Island Concours 2022 Mehr

Mit seinem breiten Programm und vielen Events auf kleinem Raum schwingt sich Amelia Island langsam auf, zu einer echten Alternative zu der Monterey Autoweek mit dem Höhepunkt Pebble Beach Concours zu werden, der jedes Jahr in der dritten Augustwoche an der kalifornischen Westküste stattfindet. Gut für viele Autofans, dass man sich nicht entscheiden muss, denn Inhalte und Spaß am Automobil gibt es genug, sodass die Saison perfekt in Amelia Island beginnen kann, ohne dem Jahreshöhepunkt von Pebble Beach ins Gehege zu kommen. Doch wer etwas auf sich hält, wartet nicht bis in den sonnenreichen August und lässt das winterliche Europa nur allzu gerne hinter sich, um Hispano Siuza, Jaguar XJ 220, Hummer EV, Cadillac CT5 V oder Porsche Cayman GT4 RS zu bestaunen oder mit Cameron Glickenhaus persönlich über seinen neuesten Supersportler zu plaudern. So langsam mischen sich auch die ersten Elektromodelle unter Klassiker und Youngtimer. Hier ein Porsche Taycan, da ein umgebauter Land Rover Defender, der polarisierende Hispano Suiza Carmen oder der BMW iX M60 - das geht hier in Amelia ganz lässig nebeneinander, auch wenn sich die bis zu 35.000 Besucher zumeist für das vierrädrige Kulturgut interessieren.

Die Gemeinsamkeiten zwischen Pebble Beach und Amelia Island muss man nicht lange suchen. Bei der Fahrt auf der Halbinsel im nördlichsten Zipfel von Florida fällt auf, dass Geld auch hier kaum eine Rolle spielt. Die Residenzen an der sonnigen Küste sind schick und edel. Da machen die Autos keinen Unterschied. Und auch wenn alles etwas kleiner als in Pebble Beach ist, der Inhalt macht den zahlreichen Autofans mindestens genauso viel Laune. Da sind die Versteigerungen der großen Auktionshäuser RM Sothebys, Goodings oder Bonhams, wo seltene Preziosen, Rennwagen und Sportler ihre neuen Besitzer finden ein beliebter Treff, um sich über die neuesten Trends auszutauschen.

Der Höhepunkt der unterhaltsamen Tage ist der Amelia Island Concours am Sonntag, wo die spektakulärsten Fahrzeuge ausgezeichnet werden, die man sich nur vorstellen kann - Duisenberg, Peugeot 302 Dal Mart, Toyota 2000 GT oder Porsche 907 - alles dabei. Viele Fans setzen trotzdem lieber auf Cars & Caffeine am Samstag, wo die Fahrzeuge zahlreicher und kaum weniger eindrucksvoll auf dem Golfplatz des Ritz Carlton parken. Die ungewöhnlichsten Autos gibt es ein paar Minuten weiter beim Concours de Lemons, wo Wracks und heruntergekommene Fahrzeuge weit abseits jeglicher Exklusivität präsentiert werden. Zwischendrin gibt es Fan- und Clubtreffen, PS-Gespräche, alte Klassiker und neue Stars. So leitet BMW die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag seiner M GmbH mit der Neuvorstellung der neuen 8er-Generation genau hier in Amelia Island ein und nicht nur aus den USA kommen die Fans nach Amelia gepilgert - auf Achse mit klassischen M-Modellen der M5-Baureihen E28 und E34, den M3-Modellen E30, E46 und E92 oder dem charismatischem Turnschuh Z3 Coupé. Was in Amelia fehlt, ist die Noblesse von The Quail, die motorsportliche Dynamik von Laguna Seca und das einzigartige Fanspektrum von Legends of Autobahn oder dem kunterbunten Concorso Italiano. Das wird jedoch gekonnt ausgeglichen vom Familiencharakter bei Cars & Caffeine und den Versteigerungen, die sich im Vergleich zu den Großevents in Monterey und Scottsdale nicht verstecken müssen.

Kein Wunder, dass auch Autohersteller wie BMW, Cadillac, Rolls-Royce, Hummer oder Porsche ihre neuesten Fahrzeuge dem interessierten Kundenkreis zeigen, denn das Geld sitzt ähnlich locker wie beim Gegenüber an der Pazifikküste. Das wechselt ein 1974 er Porsche 930 Turbo von einmal für 450.000 Euro den Besitzer oder ein Ferrari Testarossa aus 1994 wird für rund 280.000 US-Dollar versteigert, während nur die die Hälfte geplant war. Überhaupt scheint es zu sein, als ob sich die sehr teuren Sportwagen am oberen Ende der Preisskala schwerer tun, während die günstigeren Fahrzeuge bisweilen imposante Preise bei Goodings, Bonhams und RM Sothebys erzielen.