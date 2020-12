Applaus auf offener Szene

Die Mercedes S-Klasse ist so etwas wie der Urmeter der Luxusklasse. An ihr will man sich in der Luxusliga messen, gegen sie will man bestehen. Das gilt mehr denn je für die Achtzylinderversion im Herzen der elitären Motorenpalette. Wie gut ist der neue Mercedes S 580 als Topmodell?