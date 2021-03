Wochenendvergnügen

Coronabedingt verzögert sich der Start der Formel-1-Saison bis Ende März. Die Wartezeit könnte einem der Aston Martin Vantage F1 Edition verkürzen. Er ist das Zwillingsmodell des neuen Formel-1-Safety Cars.

Zum ersten Mal seit mehr als 25 Jahren stellt Mercedes nicht allein das Safety Car für die neue Formel-1-Saison. Die Schwaben teilen sich ihre Auftritte mit dem technischen Kooperationspartner Aston Martin. Die Briten wollen nach 60 Jahren die Rückkehr in die bekannteste Rennserie der Welt mit einer exklusiven Sonderserie ihren pfeilschnellen Vantage feiern. Der Aston Martin Vantage F1 Edition bekam einen Techniknachschlag, der für mehr Performance auf und abseits der Rennstrecken sorgen soll.

So verabreichten die Techniker dem von AMG zugelieferte Vierliter-V8-Doppelturbo einen leichten Leistungsnachschlag um 25 Pferdestärken auf 393 kW / 535 PS. Das maximale Drehmoment von 685 Nm blieb zwar unverändert, wird ab 2.000 Touren jedoch länger gehalten, um Traktion und Dynamik auf der Fahrbahn weiter zu steigern. Entsprechend gab eine Überarbeitung des achtstufigen Automatikgetriebes, das über eine optimierte Drehmomentabschaltung beim Hochschalten verfügt, wodurch die Schaltzeiten verkürzt werden. Das Fahrwerk wurde speziell in den Bereichen Aufhängung und Lenkung verbessert; zudem gab es weiteren Detailänderungen am Unterboden, um die Steifigkeit der vorderen Struktur zu erhöhen und das Lenkgefühl zu verstärken. Die Höchstgeschwindigkeit der Briten als Coupéversion: 314 km/h. Der offene Roadster ist immerhin noch 305 km/h schnell. Aus dem Stand beschleunigen beide Modelle in 3,6 beziehungsweise 3,7 Sekunden auf Tempo 100.

"Performance ist das Kernstück eines jeden Aston Martin, aber wenn er ein F1-Emblem trägt, muss er ein wirklich außergewöhnliches Auto sein. Der Vantage war bereits der ambitionierteste Sportwagen in unserer Produktpalette, aber bei der Entwicklung unseres offiziellen Safety Car der Formel 1 musste er zu einem echten Athleten werden: stärker, agiler, direkter und noch aufregender zu fahren", so Aston-Martin-CEO Tobias Moers, "und - natürlich - schneller und leistungsfähiger auf der Rennstrecke. Ich habe dem Entwicklungsteam ein anspruchsvolles Ziel gesetzt, da ich darauf bestand, dass die Leistungssteigerung durch echte Verbesserungen der Fahrdynamik und nicht durch die Montage von rennstreckenoptimierten Reifen erreicht wird."

Zudem bekommen die Dämpfer des Renn-Vantage höhere Federrate und eine größere Seitensteifigkeit hinten, um das Einlenkverhalten zu verbessern. Statt der normalen 20-Zöller ist die F1-Edition des Vantage auf 21-Zöllern unterwegs. Abgerundet wird die Leistungssteigerung des Vantage F1 durch ein Aerodynamik-Paket mit einem geänderten Frontsplitter, Unterboden-Leitblechen und Heckflügel. Insgesamt gibt es durch diese Maßnahmen bei Höchstgeschwindigkeit 200 Kilogramm mehr Anpressdruck als beim Serienmodell. Marktstart für den neuen Aston Martin Vantage F1 Edition ist zu Preisen ab 162.000 Euro am Mai und somit ein paar Wochen nach dem ersten Rennen in Bahrain. Die Motosportfans können sich somit bei den ersten Renneinsätzen schon einmal ein Bild von dem neuen Boliden im Renntempo machen.