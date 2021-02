Länge läuft - elektrisch

Audi gibt seinen Plug-In-Hybriden ab sofort mehr Reichweite mit auf die Fahrt. Kratzten die Modelle bisher knapp jenseits der 50-Kilometer-Marke, so ist rein elektrisch zukünftig deutlich mehr drin.

Die Modelle Audi Q5, A6 und A7 bekommen eine größere Lithium-Ionen-Batterie und damit deutlich mehr Reichweite für den Alltag. Das Batteriepaket der Audi-Modelle ist nach einer technischen Modellpflege nunmehr 17,9 kWh groß. Nach dem WLTP-Zyklus sind mit einer Akkuladung somit ab sofort 73 Kilometer drin. Es ist schon skurril, denn bis die elektrifizierten Fahrzeuge eine Rolle spielten, wäre kein Autohersteller auf die Idee gekommen, seine maximale Reichweite in einzelnen Kilometern anzugeben. Hier gab es allenfalls Zehnerschritte. Doch bei den Plug-In-Hybriden und Elektroautos sieht das etwas anders aus und es wird um jeden Kilometer gekämpft, was auch Verkaufsinformationen und technischen Daten nicht selten einer gewissen Lächerlichkeit preisgibt. Doch ist die Zahl nur klein genug, zählt eben jede einzelne Ziffer.

Da macht Audi keinen Unterschied zur internationalen Konkurrenz und so werden sich die Fahrer eines Plug-In-Hybriden der Ingolstädter freuen, dass rein elektrisch nicht nur gut 50 Kilometer, sondern bei Q5, A6 und A7 rund 50 Prozent mehr drin ist. Das im Boden verbaute Akkupaket ist auf 17,9 kWh gewachsen, wovon immerhin 14,4 kWh genutzt werden können. Damit kommt das neue, mindestens 61.790 Euro teure Einstiegsmodell Audi A6 Avant 50 TFSIe nunmehr 73 Kilometer weit, bevor der Verbrenner anspringt oder nachgeladen werden muss. Die maximale Ladeleistung beträgt 7,4 Kilowatt. Damit gelingt die Vollladung der Audi PHEV-Modelle an einem entsprechend starken Stromanschluss in circa zweieinhalb Stunden. Trotz ihres gestiegenen Energieinhalts sind die Abmessungen der Lithium-Ionen-Batterie gleichgeblieben. Neu ist für die fünf Teilzeitstromer neben den bekannten Betriebsmodi EV, Auto und Hold der überfällige Betriebsmodus Charge. Falls notwendig, etwa vor der Einfahrt in Umweltzonen, kann die Batterie damit während der Fahrt durch den Verbrennungsmotor direkt aufgeladen werden. Dies war zuvor nur im Battery Hold Modus in der Sportfunktion möglich.

Durch das vergrößerte Akkupaket bleiben auch Kofferraumvolumen, Nutzbarkeit und Variabilität wie bisher: Die Kofferraum-Kapazität beträgt je nach Modell zwischen 405 Liter (A6 Avant) und 465 Liter (Q5), mit umgeklappter Rückbank wächst das maximal nutzbare Ladevolumen auf 1.535 Liter (A6 Avant) bzw. 1.405 Liter (Q5). Der Kofferraumboden ist weiterhin bei allen Modellen eben, also wie bisher ohne Stufe ausgeführt.

Besonders attraktiv für Pendler und Flottenkunden ist der Audi A6 Avant 50 TFSIe Quattro, der jetzt das PHEV-Angebot aus Ingolstadt komplettiert. Seine Systemleistung liegt bei 220 kW / 299 PS / 450 Nm Drehmoment. Den Vortrieb übernehmen der bekannte Zweiliter-Turbo und ein zusätzlicher Elektromotor mit 105 kW / 143 PS Leistung. Audi Q5, A6 Limousine und A7 Sportback sind wie bisher in zwei Leistungsvarianten bestellbar: als 55 TFSI e mit einer Systemleistung von 367 PS und als 50 TFSI e mit 299 PS. Beide Varianten verbinden jeweils einen 2.0 TFSI-Motor mit einer E-Maschine, die in das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe integriert ist. Der Normverbrauch des Audi A6 Avant 50 TFSI e Quattro: 1,5 Liter Super auf 100 Kilometern oder 17,5 kWh.