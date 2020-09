Gefälliger Hut

Audi zieht auch beim Q5 mit einem Sportback nach und will damit Konkurrenten wie dem BMW X4 oder dem Mercedes GLC Coupé die Rücklichter zeigen.

Entschlüsseln wir mal das Audi Marketing-Wortspiel. Ein "Sportback" ist letztendlich nichts anderes als die Fließheckvariante eines Fahrzeugs. Bei dem Ingolstädter Autobauer hat diese Modellvariante schon länger Tradition und jetzt wird auch die SUV-Modellpalette mit dieser Karosserievariante angereichert: nach dem Q3, dem Q8 (der ja der Sportback des Q7 ist), jetzt also der Q5 Sportback. "Diese Derivate sind bei den Kunden sehr beliebt", erklärt ein Audi Sprecher.

Der Audi Q5 Sportback ist sieben Millimeter länger als der Q5

Die Eloge ändert aber nichts daran, dass auch der Q5 Sportback nichts anderes ist als ein Q5 mit neuem Hut beziehungsweise Karosserieaufbau. Ein gefälliger Anblick zwar, aber sonst halten sich die Unterschiede in überschaubaren Grenzen. Immerhin ist beim Q5 der Sportback um sieben Millimeter länger als der normale Q5. Außerdem bekommt die Fließheckvariante des Audi Q5 serienmäßig ein straffer abgestimmtes Sportfahrwerk, allerdings ohne Tieferlegung der Karosserie, spendiert. Als Alternative werden wie beim technischen Bruder noch ein Stahlfahrwerk mit adaptiven Dämpfern und ein Luftfederfahrwerk angeboten. Auch bei der Ausstattung soll sich der Sportback wenigsten etwas vom Q5 abheben und bekommt einige Details spendiert, die sonst als Sonderausstattung erhältlich sind: Statt mit 17 Zoll Rädern rollt der Q5 Sportback Anfang des zweiten Halbjahres 2021 mit 18 Zoll Pneus zu den Händlern und das Multifunktionslenkrad plus ist ebenfalls serienmäßig.

Bei den Motoren tut sich dagegen wenig Neues. Die Plug-in Hybride gibt es mit 220 kW / 299 PS sowie 270 kW / 367 PS Systemleistung, beide elektrifizierten Modelle sollen mindestens 50 Kilometer rein elektrisch schaffen. Bei den Motoren hält die Sportback-Version ebenfalls keine Überraschungen parat. Den Anfang macht der Zweiliter-Diesel mit 150 KW / 204 PS, gefolgt von einer leistungsschwächeren Version des Selbstzünders mit 120 kW / 163 PS und Vorderradantrieb. Die vorläufige Leistungsspitze der Dieselantriebe wird der V6-Motor mit 210 kW / 286 PS bilden. Bei den Benzinern geht es mit einem 2.0 TFSI mit 195 kW / 265 PS, gefolgt von 150 kW / 204 PS. Bei den S-Modellen bekommen die Europäer den SQ5 V6 TDI mit leicht reduzierten 251 kW / 341 PS (vorher 255 kW / 347 PS) und die Amerikaner sowie Asiaten bekommen einen Sechszylinder Benziner. Bei den RS-Varianten legten die Audi-Verantwortlichen den senkrecht vor die Lippen, doch es pfeifen schon die Spatzen von den Ingolstädter Dächern, dass die Sport-Division schon an den dynamischen Modellvarianten tüftelt.

Die Modelle mit Vierzylinder-Motoren bekommen den Quattro-Ultraantriebsstrang mit zuschaltbarer Hinterachse. Ausnahme ist der Diesel mit 120 kW / 163 PS. Die Sportback-Versionen mit Sechszylinder-Triebwerk sind mit dem "klassischen" permanenten Quattroantrieb verbaut. Grundsätzlich haben die Vierzylinder Motoren ein zwölf Volt MHEV-System an Bord, bei den Sechszylindern ist es die 48 Volt-Mildhybridisierung. Die Vierzylinder-Triebwerke werden mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt, während bei Sechszylinder-Triebwerken die Achtstufen-Tiptronic Wandlerautomatik die Schaltarbeit verrichtet.

Auch beim Audi Q5 Sportback bildet jetzt ein 10,1 Zoll das Kommandozentrum, unterstützt von Googles Alexa. Die Navigation ist nun noch exakter, zeigt gesperrte Fahrspuren an und erkennt umgangssprachliche Eingaben besser. Wer später den Funktionsumfang seines Autos umfangreicher gestalten will, kann dies nachträglich per "My Audi App" tun. Wo technisch machbar, nutzt der Q5 Sportback die Schwarmintelligenz und warnt den Fahrer vor Unfällen, Stauenden in Kurven sowie Gefahrensituationen wie Nebel oder Glätte. Bei der Parkplatzsuche unterstützt das Auto den Fahrer ebenfalls und informiert ihn über freie Parkplätze und weist ihn auf eine etwaige Beschränkung wie Parkzonen hin, die Anwohnern vorbehalten sind. Bei einem Radstand von 2,82 Metern wird auch im Audi Q5 Sportback keine ungemütliche Enge aufkommen. Hinten nehmen die Passagiere auf einer verschiebbaren Rückbank Platz. Das Kofferraumvolumen beläuft sich auf 510 Liter, legt man die Lehnen der Rückbank um, werden 1.480 Liter daraus.